Tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho 4 xã, phường khu vực Ninh Hòa

Chiều 5-10, tại xã Tân Định, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2026 - 2030 cho 80 đại biểu là thành viên ban công tác Mặt trận các xã, phường: Ninh Hòa, Hòa Thắng, Nam Ninh Hòa và Tân Định.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn triển khai nhiều nội dung trọng tâm như: Vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện an sinh xã hội; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, hội nghị tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các nội dung, giải pháp triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân tại địa phương.