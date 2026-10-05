Tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho 4 xã khu vực Vạn Ninh

Sáng 5-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2026 - 2031 cho hơn 120 đại biểu là thành viên Ban công tác Mặt trận các thôn của 4 xã: Vạn Ninh, Vạn Thắng, Tu Bông, Vạn Hưng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm về vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn công tác vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và phương pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân; giúp đội ngũ làm công tác Mặt trận cơ sở kịp thời nắm bắt các chủ trương, định hướng mới để triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2026 - 2031. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân tại địa phương.