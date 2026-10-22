Tuyên truyền chống lừa đảo mạng, tặng 100 phần quà ở Tri Tôn

Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 22/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Tri Tôn tổ chức tuyên truyền pháp luật, kết hợp trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng phổ biến các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, hướng dẫn người dân cách nhận diện, phòng tránh nhằm bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân. Người dân cũng được hướng dẫn tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID và sử dụng các tiện ích số trong đời sống.

Dịp này, ban tổ chức trao 100 phần quà gồm gạo, mì và các nhu yếu phẩm cho các hộ dân khó khăn. Tổng kinh phí chương trình hơn 40 triệu đồng, do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang hỗ trợ.