Tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân xã Tam Xuân

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUỐC THÀNH

Ngư dân xã Tam Xuân được phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Thủy sản năm 2017; Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) đối với hoạt động khai thác IUU.

Các nội dung tuyên truyền tập trung chi tiết vào quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá; giấy phép khai thác thủy sản; giám sát hành trình; ghi nhật ký khai thác; truy xuất nguồn gốc thủy sản và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản...

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân; chung tay cùng các cấp, ngành triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Hải đoàn 129 trao tặng cờ Tổ quốc và áo phao cứu sinh cho ngư dân xã Tam Xuân. Ảnh: QUỐC THÀNH

Bên cạnh phổ biến pháp luật, đại diện Hải đoàn 129 giới thiệu hoạt động của các âu tàu, làng chài tại quần đảo Trường Sa. Với những dịch vụ hỗ trợ hậu cần, kỹ thuật, sửa chữa tàu thuyền và nơi tránh trú bão an toàn, các âu tàu này là điểm tựa vững chắc giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển dài ngày.

Công an xã Tam Xuân cũng lồng ghép hướng dẫn ngư dân các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và xử lý các tình huống cứu nạn, cứu hộ trực tiếp trên tàu cá.

Dịp này, Hải đoàn 129 trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc và 50 áo phao cứu sinh cho ngư dân xã Tam Xuân.