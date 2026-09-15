Tuyên truyền chống khai thác IUU cho chủ tàu, ngư dân

Trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh vươn khơi bám biển.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Tàu trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với ngư dân, tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản; những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khai thác hải sản; trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Lực lượng chức năng đồng thời cấp phát 140 tờ rơi tuyên truyền pháp luật và trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Bên cạnh tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU, cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn ngư dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình khi hoạt động trên biển. Trước khi ra khơi, ngư dân cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của tàu; chuẩn bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, thiết bị thông tin liên lạc, định vị, tín hiệu cấp cứu, nhiên liệu và các phương tiện cần thiết.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tuyên truyền chống khai thác IUU cho bà con ngư dân tại Cảng cá Cát Lở.

Ngư dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai để chủ động xây dựng phương án hoạt động phù hợp; tuyệt đối không đưa tàu ra khơi hoặc cố tình bám biển khi điều kiện thời tiết nguy hiểm; kịp thời thông tin, liên lạc với các lực lượng chức năng khi xảy ra tình huống cần tìm kiếm, cứu nạn.

Đặc biệt, lực lượng tuyên truyền nhấn mạnh yêu cầu ngư dân tuyệt đối không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; không tháo gỡ, vô hiệu hóa hoặc cố tình làm mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình; không che giấu, tiếp tay, môi giới hoặc vận chuyển, tiêu thụ thủy sản có nguồn gốc từ hoạt động khai thác IUU. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm.

Đối với các tiểu thương tại khu vực cảng, cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền về trách nhiệm trong thu mua, kinh doanh thủy sản; vận động không thu mua, tiêu thụ các sản phẩm thủy sản không rõ nguồn gốc, không có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Đồng thời, khuyến khích tiểu thương phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác IUU.

Thông qua hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cảng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu góp phần đưa các quy định về chống khai thác IUU đến gần hơn với ngư dân và những người trực tiếp tham gia thu mua, kinh doanh thủy sản. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng, xây dựng môi trường khai thác, thu mua và tiêu thụ thủy sản hợp pháp, có trách nhiệm và bền vững.

Với phương châm “Mỗi ngư dân là một tuyên truyền viên, mỗi chuyến biển là một chuyến biển an toàn, đúng pháp luật”, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tuyên truyền để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn môi trường biển và chung tay cùng cả nước quyết tâm chống khai thác IUU.