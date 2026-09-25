Tuyên truyền chống khai thác IUU

Các đại biểu dự hội nghị.

Thanh Hóa hiện có 6.190 tàu cá, chủ yếu là tàu nhỏ hoạt động ven bờ, 791 tàu cá hoạt động đánh bắt vùng lộng, có 950 tàu cá đánh bắt xa bờ. Thời gian qua, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh được triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Đến nay 100% tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên đã đăng ký và cập nhật trên dữ liệu tàu cá quốc gia và thống nhất trên dữ liệu VNeID, 950 tàu đánh bắt xa bờ đã lắp thiết bị giám sát hành trình.

Công tác đăng kiểm, cấp phép tàu cá và thực hiện thủ tục khai báo cập rời cảng đi vào nền nếp. Tỉnh đã ban hành kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển nghề cá.

Ngư dân phường Tĩnh Gia kiến nghị những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình khai thác.

Tại hội nghị, các báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề gồm:

"Quy định pháp luật về phòng, chống khai thác IUU”, cung cấp những quy định cần thiết đối với hoạt động khai thác thủy sản, những hành vi vi phạm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động trên biển.

“Phòng ngừa, đấu tranh với hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác hải sản”, tập trung phân tích những tác hại của việc sử dụng vật liệu nổ trong khai thác thủy sản, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Trong khuôn khổ hội nghị, các lực lượng chức năng đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc của ngư dân trong quá trình khai thác. Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện ký giao ước thi đua; đại diện ngư dân ký cam kết chấp hành các quy định trong khai thác thủy sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh, để duy trì và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, đề nghị các sở, ngành, lực lượng chức năng và các địa phương tiếp tục xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý dứt điểm các trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình; tiếp tục rà soát, làm sạch và đồng bộ dữ liệu nghề cá.

Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong nắm tình hình phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan; đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng trực quan, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến; phối hợp chặt chẽ với các ngành quản lý tàu cá ngay từ bờ, kiên quyết không để tàu không đủ điều kiện ra khơi; khai thác hiệu quả dữ liệu giám sát hành trình, chủ động kiểm tra, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

Đối với các địa phương cần chuyển mạnh từ cách làm “nhắc nhở khi có vi phạm” sang “đồng hành để phòng ngừa vi phạm”, không để phát sinh “khoảng trống” trong quản lý, lấy hiệu quả thực chất và mức độ chấp hành của người dân làm thước đo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với bà con ngư dân về những khó khăn của nghề biển hiện nay; đồng thời khẳng định tỉnh luôn lắng nghe, đồng hành, giải quyết thấu đáo những kiến nghị chính đáng của ngư dân, cùng xây dựng ý thức khai thác thủy sản có trách nhiệm, đúng quy định, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá theo hướng hiện đại, trách nhiệm, an toàn và bền vững.