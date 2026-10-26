Tuyên truyền chính sách trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nam Quang

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách hiện hành của Nhà nước và của tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trọng tâm là các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, mức trợ cấp và quy trình thực hiện trợ giúp xã hội đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo mắc bệnh hiểm nghèo và các nhóm trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khác.

Tuyên truyền chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm viện phí, khám chữa bệnh ban đầu và cơ chế tiếp cận các dịch vụ y tế, can thiệp, phục hồi chức năng dành cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại tuyến cơ sở.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội đối với trẻ em. Đồng thời, trang bị cho đội ngũ cán bộ cơ sở và đại diện các xóm kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động rà soát, nắm chắc hoàn cảnh thực tế, kịp thời lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách theo đúng quy định, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng và tạo điều kiện giúp trẻ em yếu thế vươn lên hòa nhập cộng đồng.