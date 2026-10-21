Tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế cho sinh viên Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương

Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương tổ chức buổi tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) cho sinh viên của trường.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thông tin đến sinh viên những chính sách, quy định của pháp luật về BHYT; ý nghĩa, vai trò, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT; mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước dành cho đối tượng học sinh, sinh viên; mức đóng, phương thức đóng… Bằng hình thức trực quan, tương tác, buổi tuyên truyền đã tạo điều kiện để sinh viên trao đổi, đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan đến việc tham gia và sử dụng BHYT.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh còn tổ chức gian hàng tuyên truyền, tư vấn về BHYT tại Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương. Qua đó tăng cường tiếp cận trực tiếp với sinh viên, nhất là sinh viên chưa tham gia BHYT.

Sinh viên tìm hiểu về chính sách bảo hiểm y tế tại gian hàng tuyên truyền của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Qua hoạt động tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc và nhu cầu thông tin của sinh viên để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động người tham gia BHYT trong thời gian tới.

Năm học 2026 - 2027, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương và cơ sở giáo dục tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên.