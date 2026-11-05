Tuyên truyền cao điểm về Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), Trưởng tiểu ban Truyền thông chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, các cơ quan, đơn vị, thành viên Tiểu ban Truyền thông đã chủ động nghiên cứu, quán triệt, triển khai các nội dung, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất; phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu triển lãm; khảo sát thực địa xác định vị trí tác nghiệp của phóng viên báo chí; kịp thời phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương triển khai tổ chức truyền thông hiệu quả, trọng tâm, đúng định hướng. Các cơ quan báo chí quân đội, nòng cốt là Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên đăng tải tin, bài, video clip, hình ảnh về triển lãm trên các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và trên các nền tảng số. Website triển lãm được vận hành, phát huy hiệu quả hoạt động. Các cơ quan, đơn vị tích cực tổ chức luyện tập các chương trình nghệ thuật phục vụ triển lãm…

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ truyền thông Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các đề xuất cũng như công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong thực hiện nhiệm vụ tại triển lãm.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, thành viên Tiểu ban Truyền thông đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung, nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 không còn nhiều và hiện chính là giai đoạn cao điểm, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, thành viên Tiểu ban Truyền thông tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tập trung cao độ tổ chức công tác truyền thông hiệu quả, trọng tâm, lồng ghép với các sự kiện quan trọng của đất nước và quân đội, như Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (1946-2026), 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944-2026) và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (1989-2026). Các cơ quan báo chí quân đội, nòng cốt là Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tăng cường triển khai các tuyến tin, bài, các ấn phẩm báo chí về triển lãm.