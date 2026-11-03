Tuyên truyền cảnh báo nguy cơ từ thiết bị bay không người lái

Lực lượng chức năng triển khai cắm biển cấm bay. Ảnh: Công an cửa khẩu

Nhiều hình thức triển khai của các cơ quan, đơn vị

Thực tế tại Đà Nẵng cho thấy, tình trạng UAV hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay, hành lang tiếp cận sân bay đã gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác hàng không.

Theo số liệu từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, riêng tháng đầu tiên triển khai thí điểm hệ thống phát hiện, chế áp UAV, lực lượng chức năng đã cảnh báo và phát hiện 597 lượt UAV hoạt động trong vùng kiểm soát; trong đó có 458 lượt hoạt động trong vùng cấm bay và 139 lượt ngoài vùng cấm bay. Những con số trên cho thấy yêu cầu cấp thiết của việc kết hợp giữa tuyên truyền, quản lý và ứng dụng công nghệ trong giám sát hoạt động bay.

Theo ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đơn vị đã phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Công ty Khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) triển khai nhiều hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống màn hình LED, pano, standee, slide và phát tờ rơi tại những khu vực có đông hành khách qua lại.

Các thông tin cảnh báo được bố trí tại khu vực nhập cảnh nhà ga quốc tế và 13 vị trí trọng điểm tại nhà ga quốc nội. Nội dung tuyên truyền được biên soạn bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, tích hợp mã QR để hành khách thuận tiện tra cứu các quy định liên quan.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin qua các phương tiện trực quan, cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế còn trực tiếp hướng dẫn, giải thích cho hành khách tại khu vực làm thủ tục nhập cảnh. Đồng thời phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng tổ chức hội nghị tuyên truyền, trao đổi về công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi liên quan đến UAV, flycam và phương tiện bay khác...

Phát tờ rơi tuyên truyền ở phường Hòa Xuân. Ảnh: UBND phường Hòa Xuân

Thượng tá Hoàng Minh Thắng, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, với đặc thù là đô thị ven biển, dân cư đông, lại thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn, trong khi Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng nằm gần khu vực trung tâm, việc quản lý UAV được đặt ra như một yêu cầu thường xuyên, không thể chủ quan.

Song song với hoạt động tuyên truyền tại cảng hàng không, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thành lập 9 tổ công tác, phối hợp với Công an và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng UAV.

Tại các địa phương, nhiều hội nghị chuyên đề được tổ chức với sự tham gia của lực lượng công an, chính quyền cơ sở, cán bộ thôn, tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tiêu biểu, Công an xã Điện Bàn Tây phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức hội nghị tuyên truyền về an ninh, an toàn hàng không với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân... tại 12 thôn; tổ chức chương trình tuyên truyền văn hóa an toàn hàng không với khoảng 350 đại biểu, cán bộ tại phường An Khê. Tại phường Hòa Xuân, UBND phường phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tổ chức chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh hàng không năm 2026.

Nâng cao trách nhiệm cộng đồng

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, Đà Nẵng đang kết hợp các giải pháp cảnh báo tại thực địa, ứng dụng công nghệ và tăng cường giám sát để giúp người dân nhận diện rõ những khu vực không được phép hoạt động bay.

Mới đây, chính quyền và công an các địa phương quanh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cắm biển cảnh báo khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ. Các biển báo được lắp đặt tại những vị trí trọng yếu, tích hợp số điện thoại liên hệ của công an địa phương, Công an cửa khẩu và mã QR phục vụ tra cứu thông tin.

Công an cửa khẩu tuyên truyền cho khách du lịch. Ảnh: Công an cửa khẩu

Cùng với công tác tuyên truyền, thành phố tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thiết bị bay không người lái trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, quản lý cơ sở kinh doanh phương tiện bay; rà soát, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị thực hiện đăng ký theo quy định. Công an thành phố được giao điều tra, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng phương tiện bay trái phép gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không và an ninh, trật tự...

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã triển khai hệ thống giám sát phương tiện bay không người lái. Sau thời gian thí điểm, từ cuối tháng 6/2026, hệ thống chính thức được đưa vào hoạt động tại nhà điều hành cảng.

Công an thành phố cho hay, trước nguy cơ ảnh hưởng của thiết bị bay không người lái, đơn vị đang triển khai đồng bộ biện pháp quản lý, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm; đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “5 không” khi sử dụng các thiết bị này.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng và phát huy trách nhiệm của cộng đồng chính là những giải pháp quan trọng để Đà Nẵng chủ động phòng ngừa nguy cơ từ thiết bị bay không người lái...