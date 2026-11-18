Trong đó, yêu cầu Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Công an thành phố, Thuế thành phố; UBND các xã, phường, đặc khu; Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố; các hội, hiệp hội doanh nghiệp thành phố và các đơn vị có liên quan phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chủ sở hữu hưởng lợi.

UBND thành phố yêu cầu lồng ghép nội dung này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện quy định về chủ sở hữu hưởng lợi để phản ánh về Sở Tài chính, kịp thời hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc kê khai, cập nhật, bổ sung thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định.