Tuyên truyền bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội tại xã Đức Long

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về quyền trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, đuối nước và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; các quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội; hướng dẫn nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của tệ nạn mại dâm, mua bán người; kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh tại cộng đồng.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, gia đình và cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chủ động phòng ngừa, phát hiện, can thiệp và hỗ trợ kịp thời các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em và cộng đồng dân cư.