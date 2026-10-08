Tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí và chống khai thác IUU cho ngư dân Phước Hải

Ông Lê Quang Ánh, Trưởng phòng An toàn, Sức khỏe và Môi trường, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Anh

Tại chương trình, các báo cáo viên đã thông tin đến ngư dân những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các công trình dầu khí trên biển; các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn đối với công trình, đường ống và hoạt động dầu khí trên biển. Đồng thời, hướng dẫn ngư dân nhận biết, chủ động phòng tránh những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn công trình dầu khí trong quá trình khai thác, đánh bắt hải sản.

Trung tá Nguyễn Văn Năng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Hải, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền chống khai thác IUU tại hội nghị. Ảnh: Quang Anh

Đối với công tác phòng, chống khai thác IUU, nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật đối với tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân. Ngư dân cần chấp hành nghiêm quy định về vùng biển khai thác, thiết bị giám sát hành trình, ghi chép và báo cáo sản lượng khai thác; tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Ngư dân cũng được hướng dẫn chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 15 chiếc xe đạp cho các em học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Hải và trao 5 phần quà cho 5 ngư dân tiêu biểu cùng 220 phần quà cho bà con ngư dân tham dự hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Quang Ánh, Trưởng phòng An toàn, Sức khỏe và Môi trường, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trao tặng quà cho 5 ngư dân tiêu biểu. Ảnh: Quang Anh

Ban Tổ chức chương trình trao tặng 15 chiếc xe đạp cho các em học sinh là con ngư dân trên địa bàn xã Phước Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Anh

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, nâng cao trách nhiệm của ngư dân trong bảo vệ an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển, đồng thời phát huy vai trò của ngư dân trong phòng, chống khai thác IUU.