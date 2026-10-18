Tuyên truyền ATGT cho chủ xe và dán phản quang hơn 300 xe công nông, xe máy kéo ở Gia Lai

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng phổ biến các quy định về độ tuổi người điều khiển phương tiện, trách nhiệm của chủ phương tiện, điều kiện an toàn kỹ thuật và những hành vi vi phạm dễ dẫn đến TNGT.

Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an xã Ia Hrú dán phản quang cho xe công nông.

Đặc biệt, lực lượng CSGT nhấn mạnh hậu quả pháp lý đối với hành vi giao phương tiện hoặc để thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện; đồng thời cảnh báo nguy cơ tai nạn khi sử dụng rượu, bia rồi tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không tự ý độ chế, thay đổi kết cấu xe; không chở người trên thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá kích thước hoặc che khuất tầm nhìn. Hàng hóa phải được chằng buộc chắc chắn, không để rơi vãi xuống đường. Khi chuyển hướng, sang đường, người điều khiển cần giảm tốc độ, quan sát kỹ và có tín hiệu cảnh báo.

Lực lượng chức năng cũng lưu ý chủ phương tiện thường xuyên kiểm tra hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu; không sử dụng rượu, bia, ma túy và các chất kích thích khi lái xe.

Việc lắp đặt đèn chiếu sáng, đèn hậu và dán decal phản quang được khuyến khích nhằm tăng khả năng nhận diện phương tiện, nhất là khi lưu thông vào ban đêm...

Hoạt động tuyên truyền thu hút hơn 300 người dân đều là chủ các phương tiện xe công nông, máy kéo nông nghiệp trên địa bàn xã Ia Hrú.

Sau hoạt động tuyên truyền, lực lượng Công an đã hỗ trợ dán decal phản quang miễn phí cho 50 xe công nông, máy kéo nông nghiệp trên địa bàn.

Việc dán phản quang giúp tăng khả năng nhận diện xe công nông, máy kéo khi lưu thông vào ban đêm, nhất là trên các tuyến đường thiếu ánh sáng, qua đó góp phần phòng ngừa TNGT.