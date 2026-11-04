Tuyên truyền ATGT cho chủ xe, dán giấy phản quang cho 70 phương tiện xe công nông

Theo đó, ngày 3/11, Công an xã Al Bá phối hợp với Tổ CSGT khu vực, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cho 70 chủ phương tiện xe công nông ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Lực lượng Công an tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT, tập trung về điều kiện và sử dụng xe công nông cho 70 chủ phương tiện. (CAX AL Bá).

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng Công an tập trung hướng dẫn người dân không chở người phía sau thùng xe; không tự ý độ chế, cơi nới thùng xe; không chở hàng hóa cồng kềnh; không dừng, đỗ xe trái quy định và các hành vi vi phạm khác.

Tại đây, lực lượng chức năng đã hướng dẫn, trực tiếp dán giấy phản quang cảnh báo phía trước và sau thùng xe cho 70 phương tiện. Đồng thời, phát thêm 18 bộ giấy phản quang cho các hộ gia đình ở xa nhằm tăng khả năng nhận diện, nhất là khi lưu thông trong điều kiện thiếu ánh sáng, góp phần phòng ngừa những hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.