Tuyên truyền an toàn giao thông và an toàn trên môi trường mạng cho 600 học sinh

Giáo viên và học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Huy Giáp tham gia sinh hoạt dưới cờ chuyên đề “Giáo dục an toàn giao thông và an toàn trên môi trường mạng”.

Tại chương trình, Công an xã tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, bảo đảm an toàn tại khu vực cổng trường; trang bị kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện thông tin xấu độc, phòng tránh lừa đảo, bắt nạt và các nguy cơ trên môi trường mạng. Học sinh biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền về những nội dung pháp luật về an toàn giao thông và an toàn trên môi trường mạng...

Thông qua hoạt động, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường - lực lượng Công an trong công tác giáo dục, bảo vệ học sinh.