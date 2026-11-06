Tuyên truyền an toàn giao thông tại Trường THCS Đặng Cương

Mới đây, Trường THCS Đặng Cương phối hợp với Công an phường An Dương tổ chức chuyên đề “Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh”. Chương trình có sự tham gia của đại diện lực lượng Công an, cán bộ, giáo viên và 750 học sinh tại cơ sở chính của nhà trường.

Tham gia đoàn công tác có Trung tá Dương Tuấn, Phó Tổ trưởng Tổ Tuần tra kiểm soát; Trung tá Lê Quang Sơn, cán bộ Công an phường An Dương. Đại úy Bùi Viết Thuần, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 trực tiếp báo cáo, phổ biến các nội dung về an toàn giao thông.

Hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Đây cũng là nội dung thiết thực trong việc xây dựng văn hóa giao thông học đường, góp phần hạn chế những vi phạm có thể dẫn đến tai nạn ở lứa tuổi học sinh.

Chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông được tổ chức tại Trường THCS Đặng Cương, với sự tham gia của 750 học sinh. (Ảnh: Trường THCS Đặng Cương)

Đưa tình huống thực tế vào hoạt động tuyên truyền

Với chủ đề “Năm An toàn giao thông 2026 - Cổng trường an toàn - Vững bước tương lai”, chương trình tập trung vào việc giúp học sinh nhận diện những hành vi vi phạm thường gặp và hiểu rõ hậu quả có thể xảy ra khi thiếu ý thức chấp hành quy định giao thông.

Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức theo hình thức lý thuyết, báo cáo viên sử dụng các video tình huống thực tế liên quan trực tiếp đến lứa tuổi học sinh như đi sai làn đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dàn hàng ngang, chở quá số người quy định. Qua từng tình huống, học sinh được hướng dẫn phân tích nguyên nhân, nhận diện hành vi nguy hiểm và thảo luận cách xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

Cách truyền tải trực quan giúp các em dễ hình dung những nguy cơ có thể xuất hiện trong quá trình đi học, đi chơi hoặc di chuyển cùng bạn bè. Qua đó, học sinh hiểu rằng, vi phạm giao thông không chỉ là hành động không đúng quy định mà, còn có thể gây nguy hiểm cho chính mình và những người xung quanh.

Học sinh Trường THCS Đặng Cương tham gia chương trình tuyên truyền, tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông. (Ảnh: Trường THCS Đặng Cương)

Một nội dung được chú trọng tại chương trình là hướng dẫn quy trình đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng cách. Đây là kỹ năng tưởng chừng đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ vùng đầu khi xảy ra va chạm. Học sinh được hướng dẫn cách lựa chọn, sử dụng mũ bảo hiểm phù hợp, đồng thời nhận biết việc đội mũ đúng quy cách không chỉ là yêu cầu chấp hành pháp luật mà còn là biện pháp tự bảo vệ bản thân.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phổ biến những quy định cơ bản liên quan đến độ tuổi điều khiển phương tiện, việc sử dụng xe đạp điện, xe máy điện và trách nhiệm chấp hành quy tắc giao thông. Các em được nhắc nhở không phóng nhanh, vượt ẩu, không lạng lách, đánh võng, không dàn hàng ngang, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và không chở quá số người quy định.

Những nội dung này gắn trực tiếp với sinh hoạt hằng ngày của học sinh, nhất là trong các khung giờ đến trường và tan học, khi lưu lượng phương tiện tại khu vực cổng trường thường tăng cao. Việc trang bị kiến thức từ sớm sẽ giúp các em từng bước hình thành thói quen quan sát, tuân thủ quy tắc và chủ động tránh những tình huống mất an toàn.

Phối hợp gia đình, nhà trường xây dựng cổng trường an toàn

Bên cạnh trách nhiệm của học sinh, chương trình cũng nhấn mạnh vai trò của phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục và bảo đảm an toàn cho con em khi tham gia giao thông. Gia đình cần quan tâm đến phương tiện mà học sinh sử dụng, không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện theo quy định; đồng thời thường xuyên nhắc nhở các em đội mũ bảo hiểm, chấp hành tín hiệu giao thông và không thực hiện những hành vi nguy hiểm.

Đây là vấn đề cần được quan tâm bởi ý thức giao thông của học sinh không chỉ hình thành từ những bài học tại trường, mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ thói quen và cách ứng xử của người lớn trong gia đình. Khi phụ huynh nghiêm túc chấp hành quy định, chủ động làm gương và đồng hành cùng nhà trường, việc giáo dục an toàn giao thông sẽ có tính liên tục, hiệu quả hơn.

Việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng Công an có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Không chỉ dừng ở việc nhắc nhở học sinh trong khuôn viên trường, công tác bảo đảm an toàn cần được triển khai đồng bộ từ việc tổ chức đưa đón, dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định đến nâng cao ý thức của phụ huynh và người dân tại khu vực trường học.

Thông qua chuyên đề, mỗi học sinh được khuyến khích trở thành một tuyên truyền viên tích cực, chủ động chia sẻ kiến thức, nhắc nhở bạn bè và người thân cùng chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Đây cũng là cách để những thông điệp về an toàn giao thông được lan tỏa từ trường học đến gia đình và cộng đồng.

Hoạt động tuyên truyền tại Trường THCS Đặng Cương là một hình thức giáo dục pháp luật thiết thực, góp phần đưa các quy định về trật tự, an toàn giao thông đến gần hơn với học sinh. Khi kiến thức được trang bị sớm, kỹ năng được rèn luyện thường xuyên và gia đình, nhà trường cùng lực lượng chức năng có sự phối hợp chặt chẽ, ý thức tham gia giao thông an toàn sẽ từng bước trở thành thói quen của mỗi học sinh.