Tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 400 học sinh tại xã Tân Thới

Hướng dẫn học sinh kỹ năng lái xe an toàn.

Tại chương trình, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông đã tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là Nghị định 168 ngày 26-12-2024 của Chính phủ và Chỉ thị 31 ngày 21-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Đồng thời, thông tin, hướng dẫn cách nhận diện các nguy cơ dễ dẫn đến tai nạn và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Đại diện Công ty TNHH TMDV Văn Hải trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn; trong đó, tập trung vào kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách, kiểm soát tốc độ, xử lý các tình huống bất ngờ và chủ động phòng tránh nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông…

Bên cạnh việc tuyên truyền kiến thức, các em học sinh còn được tham gia Chương trình “Đố vui có thưởng”, thực hành những kiến thức về kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông. Dịp này, Công an xã Tân Thới và Công ty TNHH TMDV Văn Hải trao tặng 80 nón bảo hiểm đạt chuẩn cho 80 em học sinh.