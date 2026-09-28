Tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 2.000 học sinh

Tham dự chương trình có đại diện UBND phường Vĩnh Hưng; đại diện lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội, Công an phường Vĩnh Hưng, đại diện phụ huynh và hơn 2.000 học sinh, giáo viên nhà trường.

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Hưng cho biết, đây là hoạt động được nhà trường tổ chức hằng năm nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh khi tham gia giao thông cũng như khi phải đối mặt với những tệ nạn xã hội. Nhắc nhở học sinh bắt đầu từ những việc gần gũi như đội mũ bảo hiểm đúng quy định, đi đúng phần đường, chấp hành tín hiệu giao thông, không phóng nhanh, không dàn hàng và không sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Hưng Trương Thị Mai Hương phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về ATGT. Ảnh: PV

Trong phần phát động học sinh tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Vì An toàn giao thông Thủ đô”, nhà giáo Trương Thị Mai Hương kêu gọi các em tích cực hưởng ứng cuộc thi, không phải chỉ học thuộc, để trả lời đúng những câu hỏi về luật giao thông, mà quan trọng hơn là qua mỗi câu hỏi, mỗi tình huống, hiểu thêm một quy định, hình thành thêm một kỹ năng, thêm một hành vi ứng xử đúng đắn khi tham gia giao thông đường bộ.

Đại úy Lê Văn Hường, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, hướng dẫn học sinh thực hiện các quy định khi tham gia giao thông. Ảnh: PV

Tại nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông, Đại úy Lê Văn Hường, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã trực tiếp hướng dẫn học sinh những kỹ năng phòng ngừa tai nạn giao thông, nhận diện các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, cách thức lựa chọn những loại mũ bảo hiểm đạt chất lượng, cách đội mũ như thế nào cho an toàn, đúng quy định; quy định về độ tuổi lái xe máy, xe điện, tư thế ngồi khi lái xe,..

Đại diện nhà trường, phụ huynh học sinh và cơ quan chức năng ký cam kết. Ảnh: PV

Đông đảo học sinh tham gia buổi tuyên truyền. Ảnh PV

Tiếp đó, Trung tá Lê Thủy Trường, Tổ trưởng Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Vĩnh Hưng đã tuyên truyền, trao đổi với các học sinh về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, cảnh báo nguy cơ ma túy núp bóng đồ uống, bánh kẹo, thuốc lá điện tử và một số sản phẩm khác. Đồng thời nhấn mạnh việc phòng ngừa bạo lực học đường, hành vi lôi kéo học sinh vi phạm pháp luật. Những thông tin này cho thấy học sinh cần biết nhận diện nguy cơ và tìm sự giúp đỡ khi gặp tình huống không an toàn.

Cuối chương trình, đại diện Nhà trường, phụ huynh, học sinh và các cơ quan chức năng đã cùng ký cam kết thực hiện Luật An toàn giao thông đường bộ, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội.