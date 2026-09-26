Tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh vùng biên giới

Học sinh Trường THPT Tây Giang (xã Tây Giang) được lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Ngày 25/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 255 học sinh, 50 cán bộ, giáo viên Trường THPT Võ Chí Công (xã Hùng Sơn) cùng 675 học sinh, 50 cán bộ, giáo viên Trường THPT Tây Giang (xã Tây Giang).

Tại chương trình, cán bộ, giáo viên và học sinh các trường được Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phổ biến quy định về trật tự, an toàn giao thông; nhận diện các hành vi vi phạm thường gặp; hướng dẫn cách quan sát, làm chủ phương tiện, xử lý tình huống và phòng tránh tai nạn. Dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn được thực hiện trực quan, sinh động. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn và chủ động phòng ngừa tai nạn cho nhân dân.