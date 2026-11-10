Tuyên truyền an toàn giao thông cho công nhân

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, công nhân viên được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản về lái xe an toàn, quy tắc khi tham gia giao thông, nhận biết điểm mù, các tình huống thường xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, quét mã QR trả lời câu hỏi... Tại chương trình, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã trao tặng 20 chiếc mũ bảo hiểm cho người tham gia.

Bà Nguyễn Thị Lành, Giám đốc Công ty TNHH Đại Hòa cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông thường xuyên diễn biến khó lường, nguy cơ tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn, nhất là đối với công nhân tham gia giao thông trên quốc lộ 14B có lưu lượng xe hỗn hợp đông đúc, đặc biệt là xe khách và xe tải nặng. Để phòng ngừa và ngăn chặn tai nạn, doanh nghiệp đề xuất và được lực lượng chức năng nhiệt tình phối hợp tổ chức tuyên truyền, qua đây nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông, trang bị kỹ năng phòng ngừa nhằm bảo vệ cho chính bản thân và cộng đồng.

Trung tá Phan Văn Quang, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 cho biết, thực hiện theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, đơn vị đang chú trọng phối hợp tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho đội ngũ công nhân.