Tuyên truyền an toàn điện cho học sinh xã Mường Pồn

Học sinh Trường PTDTBT THCS Mường Pồn thực hành kỹ năng sơ cứu người bị điện giật dưới sự hướng dẫn của cán bộ Điện lực Điện Biên Phủ.

Tại chương trình, cán bộ Điện lực Điện Biên Phủ phổ biến những kiến thức thiết thực về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; nhận biết và phòng tránh nguy cơ tai nạn điện; phòng ngừa sự cố lưới điện, cháy nổ; sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Chương trình được tổ chức với nhiều hình thức trực quan, tương tác. Học sinh tham gia trò chơi hỏi - đáp về an toàn điện, nhận diện những hành vi đúng, sai trong sử dụng điện và cách xử lý khi gặp các tình huống có nguy cơ mất an toàn. Những câu hỏi gắn với sinh hoạt hằng ngày giúp các em chủ động trao đổi, củng cố kiến thức và dễ ghi nhớ các nguyên tắc bảo đảm an toàn điện.

Cán bộ Điện lực Điện Biên Phủ tổ chức hỏi - đáp, tuyên truyền kiến thức an toàn điện cho học sinh Trường PTDTBT THCS Mường Pồn.

Một nội dung thu hút sự quan tâm của học sinh là hướng dẫn kỹ năng sơ cứu người bị điện giật. Cán bộ Điện lực Điện Biên Phủ trực tiếp thực hành các bước sơ cứu trên mô hình, hướng dẫn cách xử lý ban đầu khi phát hiện người bị tai nạn điện. Sau phần hướng dẫn, học sinh được trực tiếp thực hành kỹ năng sơ cứu trên mô hình dưới sự hỗ trợ của cán bộ ngành điện, qua đó nâng cao khả năng ứng phó khi gặp tình huống thực tế.

Cán bộ Điện lực Điện Biên Phủ hướng dẫn học sinh tìm hiểu tài liệu, nhận diện các tình huống mất an toàn trong sử dụng điện.

Cán bộ Điện lực Điện Biên Phủ phát tài liệu tuyên truyền, sử dụng tranh, hình ảnh trực quan để giúp học sinh nhận biết các nguy cơ gây tai nạn điện và những biện pháp phòng tránh. Chương trình cũng lồng ghép nội dung phòng cháy, chữa cháy và giới thiệu một số tiện ích, dịch vụ chăm sóc khách hàng của ngành điện.

Trước đó, Điện lực Điện Biên Phủ đã tổ chức tuyên truyền tại 4 bản Mường Pồn, bản Lĩnh, Huổi Vang và Mường Mươn. Hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; phòng ngừa tai nạn, sự cố điện và nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Việc kết hợp tuyên truyền kiến thức với hỏi - đáp, thực hành kỹ năng giúp nội dung an toàn điện trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận đối với học sinh. Qua đó góp phần hình thành ý thức sử dụng điện an toàn, chủ động phòng ngừa tai nạn và lan tỏa kiến thức đến gia đình, cộng đồng.