Tuyên truyền 5 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Trong đó, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV-2026, với mục tiêu GRDP quý IV tăng 13,6%, cả năm tăng 11%; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại, dịch vụ, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đẩy mạnh phổ biến quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; vận động người dân tự giác giao nộp, kịp thời tố giác hành vi vi phạm, nhất là tình trạng mua bán trái phép qua mạng xã hội. Chú trọng tuyên truyền trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và tại các khu dân cư, nhà trọ.

Các đơn vị cũng cần tuyên truyền chủ trương, chính sách về chăm sóc người cao tuổi, lan tỏa thông điệp “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”; nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội, phát huy vai trò người cao tuổi.

Trước nguy cơ mưa lớn, lũ, triều cường và điều tiết hồ chứa thủy điện, cần thường xuyên cập nhật cảnh báo thiên tai, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh ngập lụt, sạt lở, bảo vệ tính mạng và tài sản, nhất là tại khu vực ven sông Đồng Nai, sông La Ngà và vùng hạ lưu.

Ngoài ra, các đơn vị tăng cường tuyên truyền Ngày Lương thực thế giới và Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm 2026, diễn ra từ ngày 16 đến 23-10, với chủ đề: Đổi mới hôm nay - Dinh dưỡng tốt ngày mai; vận động người dân thực hành dinh dưỡng hợp lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì.