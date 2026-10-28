Tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền tại Trường THPT Hòa An

Cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự chương trình.

​Tại chương trình, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Hòa An được truyền đạt những nội dung cốt lõi của 3 văn kiện pháp lý quan trọng gồm: Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

​Điểm nhấn tạo không khí sôi nổi, hào hứng của chương trình là hội thi "Rung chuông vàng". Thông qua các câu hỏi tìm hiểu kiến thức về lịch sử đường biên giới, mốc quốc giới và pháp luật biên giới, học sinh thể hiện sự hiểu biết, tinh thần năng động và sự chuẩn bị nghiêm túc. Hội thi không chỉ tạo sân chơi trí tuệ bổ ích mà còn góp phần đưa kiến thức pháp luật về biên giới đến gần hơn với tuổi trẻ học đường một cách sinh động, hiệu quả.