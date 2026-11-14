Tuyển Trung Quốc thắng Malaysia 2-0

Tuyển Trung Quốc thắng thuyết phục Malaysia.

Trên sân vận động Trung tâm Thể thao Khu mới Triệu Khánh, Trung Quốc nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo ra lợi thế. Phút thứ 10, Wang Yudong bật cao đánh đầu chính xác, mở tỷ số cho đội chủ nhà sau đường kiến tạo của Lin Liangming bên cánh phải.

Chỉ 9 phút sau, Trung Quốc tiếp tục khiến hàng phòng ngự Malaysia chao đảo. Từ đường chuyền dài của Wang Shangyuan, Zhang Yuning thoát xuống phá bẫy việt vị rồi tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn, nhân đôi cách biệt lên 2-0. Đây cũng là tỷ số được giữ nguyên cho đến hết hiệp một.

Sau giờ nghỉ, Malaysia đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Đội khách kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép, trong khi Trung Quốc bắt đầu bộc lộ dấu hiệu xuống sức. Tuy nhiên, hàng công Malaysia không thể tận dụng những cơ hội tạo ra.

Phút 77, Fergus Tierney đưa được bóng vào lưới Trung Quốc, thắp lên hy vọng cho đội khách. Dù vậy, sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Đây là bước ngoặt khiến Malaysia không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Hy vọng lật ngược tình thế của Malaysia càng trở nên mong manh ở phút 90, khi Tierney nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Trước đó, Malaysia lần lượt tung Endrick, Safawi Mazlan, Paulo Josue và Gunalan vào sân nhằm tăng sức tấn công, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Kết quả mang ý nghĩa quan trọng với Trung Quốc, bởi trước đó thầy trò HLV Shao Jiayi trải qua ba trận thua liên tiếp trước New Zealand (0-3), Palestine (0-5) và Tajikistan (0-1). Đáng chú ý, đội bóng này không ghi được bàn thắng nào trong cả ba thất bại, đồng thời để lọt lưới 9 lần.