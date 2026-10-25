Tuyến trên hỗ trợ y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám sàng lọc

TS. BSCC Trần Thế Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn.

Trao đổi về quá trình triển khai chủ trương này, TS. BSCC Trần Thế Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) có cuộc trao đổi với báo Tin tức và Dân tộc về cơ chế phối hợp đồng bộ cũng như tầm nhìn dài hạn của chủ trương này theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Xin ông cho biết, thực hiện chủ trương khám sàng lọc cho toàn dân tại các địa bàn phường, xã, Bệnh viện Thanh Nhàn đã có sự phối hợp, vai trò và định hướng như thế nào trong việc hỗ trợ y tế cơ sở để nâng cao chất lượng khám bệnh, thưa ông?

Đến nay, bệnh viện Thanh Nhàn đã triển khai hỗ trợ khám sức khỏe toàn dân cho 7 phường, xã của Hà Nội. Kể từ khi triển khai chủ trương này từ đầu tháng 7/2026 đến nay, Bệnh viện đã phối hợp tiến hành khám sàng lọc được cho khoảng hơn 20.000 người dân tại các địa bàn.

Để đảm bảo chất lượng khám, chúng tôi đã bố trí những cán bộ có năng lực, có trình độ chuyên môn tốt nhất và trang thiết bị tốt nhất. Tất cả người dân đến khám thì đều được được sàng lọc các bệnh lý cơ bản, nhiều người đã được phát hiện sớm bệnh và đưa vào điều trị.

Ngoài đảm bảo chất lượng khám tốt nhất cho người dân, chúng tôi còn lập sổ sức khỏe điện tử để theo dõi sức khỏe trọn đời cho người dân. Người dân có thể dựa vào sổ đó để biết tình trạng sức khỏe qua các năm. Mọi kết quả xét nghiệm và khám lâm sàng đều được lưu trữ rõ ràng.

Sau khi khám xong, khoảng 24 tiếng sau, kết quả khám sẽ được cập nhật lên cổng sức khỏe của Sở Y tế, Bộ Y tế và đồng bộ trên nền tảng VNeID.

Qua quá trình triển khai khám cho người dân, ông đánh giá như thế nào về hiệu quả phát hiện sớm các bệnh lý qua khám sàng lọc, việc đưa vào điều trị như thế nào?

Trong quá trình khám sàng lọc cho người dân thời gian qua, chúng tôi đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân được phát hiện mắc các bệnh lý mà trước đó họ chưa có điều kiện đi khám, điều trị. Nhiều trường hợp được phát hiện tăng huyết áp quá mức, phải đưa vào điều trị ngay, cấp cứu ngay tức khắc. Bên cạnh đó, cũng có nhiều trường hợp được phát hiện suy thận; các bệnh huyết áp, tiểu đường, tai - mũi - họng… tất cả những trường hợp này đều được phát hiện sớm và đưa vào điều trị ngay.

Qua mỗi buổi khám, các bác sĩ sẽ xác định được trường hợp nào cần đưa vào điều trị, cần khám chuyên sâu hoặc cần làm những xét nghiệm khác như: Chụp phim, siêu âm, chụp cắt lớp… để cá thể hóa cho từng bệnh nhân. Điều này sẽ giúp người dân được điều trị tốt hơn; đa số người bệnh đều rất hài lòng.

Khám sàng lọc cho người dân tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Để đáp ứng khám sức khỏe toàn dân, bệnh viện đã đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực như thế nào, thưa ông?

Về quy trình, mỗi buổi khám, chúng tôi bố trí một dây khám bệnh từ người tiếp đón, công nghệ thông tin, cho đến tất cả các chuyên khoa như: Răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt, da liễu, ngoại sản… cùng các bác sĩ có trình độ chuyên môn để kết luận và phát hiện các yếu tố nguy cơ để định hướng tiên lượng bệnh cho người dân.

Bệnh viện cũng bố trí đầy đủ các bác sĩ ở các chuyên khoa có nhiều kinh nghiệm, trình độ sau đại học, có giấy phép hành nghề, đặc biệt còn có các trưởng khoa, phó trưởng khoa cũng tham gia vào các buổi khám. Bên cạnh đó, hệ thống xét nghiệm của Bệnh viện đạt chuẩn, kết hợp hệ thống chẩn đoán hình ảnh tốt, cho kết quả khám chất lượng.

Chúng tôi cũng bố trí khám sàng lọc cho người dân bằng các hình thức thông báo cho người dân đến khám tại viện, kết hợp khám lưu động với những người già, người không thể di chuyển xa.

Hiện nay một số trạm y tế xã, phường vẫn chưa được trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, số lượng bác sĩ chưa được đầy đủ, do đó chúng tôi vẫn khuyến cáo nên tổ chức tại bệnh viện để việc khám được đầy đủ, chất lượng tốt hơn và công tác phục vụ được chu đáo hơn.

Còn với những trường hợp sức khỏe yếu, khó đi lại, chúng tôi có thể tổ chức bố trí khám tại phường, tại trạm y tế, thậm chí là khám tại nhà cho những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt này.

Qua công tác khám sàng lọc cho người dân vừa qua, ông có đánh giá thế nào về ý nghĩa chương trình khám sức khỏe toàn dân gắn với tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị?

Chính sách khám sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72 là chính sách rất ưu việt của Đảng và Nhà nước. Ngoài chăm sóc sức khỏe trọn đời, việc khám sức khỏe sàng lọc giúp người dân được tiếp cận và quản lý bệnh tật ngay từ ban đầu chứ không chờ đến khi có bệnh, có triệu chứng mới đến bệnh viện. Điều này giúp người dân có tình trạng sức khỏe tốt hơn, tránh việc phát hiện bệnh quá muộn khiến khả năng điều trị bị hạn chế và chi phí khám chữa bệnh tăng cao. Đây thực sự là biện pháp "chốt chặn ngay từ đầu", quản lý bệnh ngay từ ban đầu để người dân có sức khỏe tốt hơn.

Để chính sách được bền vững, duy trì lâu dài, chúng tôi mong rằng thới gian tới, các trạm y tế xã, phường có sự phối hợp tốt nhất với bệnh viện trong công tác thông báo tới người dân đến khám đầy đủ, công tác tổ chức khám sàng lọc và đẩy thông tin lên cổng sức khỏe điện tử được thông suốt. Người dân sẽ được khám sức khỏe trọn đời, chủ đông trong dự phòng bệnh tật, và giảm gánh nặng bệnh tật trong tương lai, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số như hiện nay.

Xin cảm ơn ông!