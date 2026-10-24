Highlights Đồng Nai 0-4 Nam Định Chiều ngày 24/10, CLB Nam Định vượt qua chủ nhà Đồng Nai với tỷ số 4-0 tại vòng 5 V.League 2026/27.

Được thi đấu trên sân nhà, Đồng Nai tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại V.League mùa này nhưng thiếu Nguyễn Công Phượng do tiền đạo này chưa bảo đảm thể lực. Bên phía Nam Định, hậu vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Vĩ trở lại sau chấn thương và bắt đầu trận đấu trên ghế dự bị.

Đội khách sớm tạo ra những cơ hội trước khung thành thủ môn Phạm Văn Phong. Ngay phút thứ 10, Trần Mạnh Quỳnh thoát xuống đưa bóng vào lưới Đồng Nai, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Đến phút 40, Mạnh Quỳnh đi bóng vượt qua cả thủ môn Văn Phong nhưng cú dứt điểm bị Filip Jovic phá ngay trên vạch vôi. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp 2. Phút 47, cầu thủ Việt kiều Tyler James Thai Crawford chọc khe để Mạnh Quỳnh thoát xuống, dứt điểm mở tỷ số cho Nam Định.

Nam Định giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại V.League trong ngày Văn Vĩ trở lại sau chấn thương. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC.

Sau bàn thua, HLV Nguyễn Việt Thắng tung Lương Xuân Trường vào sân để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Nam Định tiếp tục duy trì sức ép với chủ nhà.

Phút 55, Trần Ngọc Sơn đi bóng từ biên vào trung lộ rồi tung cú sút bằng chân trái nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 60, Lâm Ti Phông xử lý bóng bên cánh phải, xâm nhập vùng cấm và dứt điểm ghi bàn thứ 3 cho đội khách.

Đồng Nai có cơ hội rút ngắn cách biệt ở phút 66. Đoàn Hải Quân nhận bóng trong vùng cấm rồi dứt điểm quyết đoán nhưng bóng trúng cột dọc.

Về phía Nam Định, Văn Vĩ được tung vào sân trong hiệp 2 và sớm tạo dấu ấn. Phút 74, hậu vệ này đón bóng bật ra sau tình huống phạt góc rồi vô lê tung lưới Đồng Nai. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài hủy bàn vì Lâm Ti Phông đứng ở vị trí việt vị và che tầm nhìn thủ môn.

Trong những phút còn lại, Đồng Nai vẫn không thể tìm được bàn thắng. Đến thời gian bù giờ, Văn Vĩ mới có bàn thắng hợp lệ. Từ đường căng ngang của Lâm Ti Phông, Văn Vĩ tranh chấp bóng trong vùng cấm rồi dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 4-0. Cả 4 bàn của Nam Định đều do cầu thủ nội ghi.

Ở trận đấu cùng giờ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Hải Phòng 2-1 trên sân nhà. Ngô Văn Lương mở tỷ số ở phút 56, trước khi Joel Tagueu gỡ hòa ở phút 71. Đến phút 89, Daniel Passira ghi bàn quyết định, giúp Hà Tĩnh nối dài mạch bất bại lên 4 trận.

Sau loạt trận tối 24/10, Nam Định tạm đứng thứ 2 với 10 điểm. Đồng Nai tiếp tục đứng cuối bảng với 1 điểm. Sau 5 trận, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng là đội duy nhất chưa thắng và chưa ghi bàn, trong khi đã thủng lưới 10 lần.

Bảng xếp hạng V.League 2026/27 sau lượt trận tối 24/10. Đồ họa: VPF.