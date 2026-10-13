Tuyển thủ Việt Nam phản lưới nhà, Công an Hà Nội thua Kashima Antlers

Trên sân nhà, CLB Công an Hà Nội tiếp đón Kashima Antlers - một trong những đội bóng mạnh nhất Nhật Bản trong khuôn khổ Cúp C1 châu Á 2026/27. Được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng CLB Công an Hà Nội lại cho thấy sự tự tin trong lối chơi. Đại diện Việt Nam tự tin kiểm soát bóng và mang đến nhiều điều đặc biệt trên sân.

Thực tế, Kashima Antlers lại chủ động phòng ngự chặt và hướng đến những pha phản công nhiều hơn. Họ không tạo ra áp lực quá lớn nhưng lại biết cách tăng tốc đúng lúc để hàng thủ của CLB Công an Hà Nội chao đảo.

CLB Công an Hà Nội thua Kashima Antlers.

Nửa sau hiệp 1, CLB Công an Hà Nội cố gắng tấn công nhiều hơn. Phút 30, Leo Artur thoát xuống sau đường chuyền của Stefan Mauk, anh dứt điểm đưa bóng đi trúng tay hậu vệ đội khách nhưng không có phạt đền. Trước đó, cầu thủ Kashima Antlers nỗ lực phòng ngự, bóng trúng chân rồi mới bật vào tay nên đây là quyết định đúng của trọng tài.

45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, sự xuất hiện của cựu tuyển thủ Nhật Bản Shibasaki thay đổi hoàn toàn cục diện trên sân. Kashima Antlers thi đấu rất hay, liên tục khiến cầu thủ chủ nhà chuyền hỏng và điều gì đến đã phải đến.

Phút 61, chính Shibasaki xâm nhập vòng cấm rất hay và đường chuyền ngang của anh khiến Adou Minh lúng túng đá phản lưới nhà. Sau bàn thua, Kashima Antlers lại điều chỉnh nhịp độ chơi bóng và chủ yếu ưu tiên mặt trận phòng ngự. Phút 66, Adou Minh tạt bóng trúng tay của Ogawa nhưng đây là pha bóng mà hậu vệ đối phương chống tay xuống sân một cách tự nhiên, không cố tình dùng tay chơi bóng.

Thời gian còn lại, Công an Hà Nội vẫn có những cơ hội của Alan và Leo Artur nhưng không tận dụng được. Chung cuộc, họ nhận thất bại 0-1 đáng tiếc.

Kết quả: CLB Công an Hà Nội 0-1 Kashima Antlers

Ghi bàn:

Kashima Antlers: Adou Minh (phản lưới nhà, 61’)

Đội hình ra sân:

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Quang Vinh, Việt Anh, Mauk, Thành Long, Quang Hải, Leo Artur, Đình Bắc, Perea, Adou Minh

Kashima Antlers: Hayakawa, Ryoya Ogawa, Keisuke Tsukui, Kim Tae Hyeon, Naomichi Ueda, Kento Misao, Matheus Bueno, Jose Elber, Yuta Matsumura, Leonardo Pereira, Yuma Suzuki