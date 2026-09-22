Tuyển thủ quốc tế bị xe lu cán qua chân trên sân cỏ

Theo tờ The Avex, cựu tuyển thủ quốc tế người Anh Andros Townsend đã bị máy lăn cỏ cán qua người trong một buổi khởi động trước trận đấu ở Thái Lan. Vụ việc khá nguy hiểm, nhưng may mắn thay, không có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra.

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Sự việc kỳ lạ này xảy ra trước trận đấu giữa Bashu Kily và Đại học Bắc Kinh, nơi Townsend hiện đang thi đấu. Cầu thủ chạy cánh này đang khởi động cùng đồng đội trên sân thì một chiếc xe lu bất ngờ lao vào sân và cán qua người Townsend, khiến các cầu thủ khác hoảng sợ.

May mắn thay, cầu thủ 35 tuổi này không bị thương. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là Townsend sau đó vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai và giúp đội nhà giành chiến thắng 3-0.

Townsend đã thi đấu nhiều năm tại Ngoại hạng Anh, khoác áo các câu lạc bộ như Tottenham Hotspur, Newcastle United, Crystal Palace, Everton và Luton Town. Năm 2024, anh rời Anh, thi đấu một thời gian ngắn tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ trước khi chuyển đến Thái Lan, nơi anh hiện đang khoác áo hai câu lạc bộ khác nhau.