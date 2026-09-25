Tuyển thủ Đức chấn thương, Arsenal thấp thỏm

Chân sút tuyển Đức gặp vấn đề sau pha va chạm với Quinten Timber. Dù cố gắng thi đấu nhưng sau khi trao đổi với đồng đội và đội ngũ y tế, anh phải rời sân ở phút 30.

Quinten Timber (áo cam) có pha vào bóng với Kai Havertz trong trận Hà Lan gặp Đức.

Các đánh giá ban đầu cho thấy, Kai Havertz gặp vấn đề về gân kheo. Mức độ cụ thể chưa được xác định và anh cần chụp MRI để có kết luận chính xác.

Thông tin trên lập tức khiến đội chủ sân Emirates lo lắng bởi Havertz vốn có tiền sử chấn thương gân kheo. Anh từng phải phẫu thuật sau khi gặp vấn đề trong chuyến tập huấn tại Dubai năm ngoái. Mùa trước, tiền đạo người Đức còn trải qua một chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Kai Havertz đau đớn ngồi trên sân sau pha va chạm với Quinten Timber, em trai đồng đội Jurrien Timber tại Arsenal.

Nếu như Havertz phải nghỉ thi đấu, HLV Mikel Arteta sẽ mất một phương án quan trọng trên hàng công.

Thực tế, chân sút 27 tuổi đã ghi 3 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Trong khi đó, sau dịp FIFA Days, Arsenal sẽ bị bước vào chuỗi trận gặp Leeds, Lyon tại Champions League rồi Nottingham Forest ở giải quốc nội.

Đáng chú ý, người khiến Havertz gặp chấn thương lại là Quinten Timber, tiền vệ đang khoác áo Crystal Palace. ‘Thủ phạm’ Quinten chính là em trai của Jurrien Timber, hậu vệ đang thi đấu cùng Havertz tại Arsenal.

Sau trận, HLV Jurgen Klopp xác nhận cả Havertz và Jamal Musiala đều phải kiểm tra thêm. Tân thuyền trưởng tuyển Đức cho rằng khả năng 2 cầu thủ tiếp tục thi đấu trong đợt tập trung này không cao.

“Cả 2 sẽ chụp MRI, sau đó chúng tôi sẽ có kết quả chẩn đoán. Họ có lẽ không thể tiếp tục thi đấu cho đội tuyển, nhưng tôi hy vọng họ sớm trở lại với CLB”, HLV Klopp nói.

Kai Havertz được đội ngũ y tế tuyển Đức dìu rời sân sau khi dính chấn thương.

Chấn thương khiến Havertz đứng trước nguy cơ vắng mặt khi Đức tiếp Hy Lạp ngày 27/9 ở lượt trận thứ 2 bảng A2 Nations League. Đây cũng là trận đấu tiếp theo của thầy trò Klopp sau chuyến làm khách tại Hà Lan.

Ở trận mở màn, Đức vượt lên dẫn trước nhờ công Felix Nmecha. Đội khách duy trì lợi thế cho đến thời gian bù giờ, trước khi Cody Gakpo tung cú vô-lê ở cột xa, gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan.

Trận hòa đáng tiếc cũng khiến chiến lược gia Klopp vuột chiến thắng ngay trong lần đầu dẫn dắt tuyển Đức.