Tuyển thủ bóng bàn Việt Nam được treo thưởng khủng
Lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam vừa đến thăm, gặp gỡ và động viên đội tuyển bóng bàn quốc gia đang chuẩn bị tham dự Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2026. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 15-11 tại Malaysia.
Tại buổi gặp mặt, cùng với việc thăm hỏi tình hình tập luyện, công tác chuẩn bị chuyên môn, lãnh đạo Liên đoàn treo thưởng 50 triệu đồng, 30 triệu đồng và 20 triệu đồng, lần lượt cho VĐV đoạt huy chương vàng, bạc và đồng. Ngoài ra, cá nhân Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Liên đoàn Tống Đức Thuận treo thưởng 30 triệu đồng, 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho các huy chương tương ứng.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tuyen-thu-bong-ban-viet-nam-duoc-treo-thuong-khung-post360459.html