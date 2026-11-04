Tuyển thủ bóng bàn Việt Nam được treo thưởng khủng

Từ một nhà quản lý được đánh giá cao, giám đốc bóng đá Jason Wilcox đang trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng Man United. Nhưng đằng sau những quyết định gây tranh cãi của Wilcox là một hệ thống quản trị đầy mâu thuẫn, nơi ông vừa góp phần tạo ra vấn đề, vừa phải gánh chịu hậu quả từ những sai lầm không hoàn toàn thuộc về mình.