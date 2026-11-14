Tuyển Thái Lan thắng 6-0, đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên thời Madam Pang

Với vị trí thứ 93 trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn Brunei, đội đứng thứ 196 thế giới. HLV Anthony Hudson bố trí Yotsakorn Burapha đá cao nhất trên hàng công, trong khi Supachok Sarachat đảm nhận vai trò đội trưởng và hỗ trợ các đợt tấn công.

Đội chủ nhà không mất nhiều thời gian để tạo ra khác biệt. Ngay phút thứ 3, Santipap Channgom thực hiện đường tạt bóng thuận lợi để Teerapat Pruethong băng vào dứt điểm, mở tỷ số cho Thái Lan. Bàn thắng sớm giúp đội bóng xứ chùa vàng kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương.

Đội tuyển Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Brunei với tỷ số 6-0 ở bán kết King’s Cup lần thứ 52, diễn ra tối 14/11 trên sân vận động tỉnh Sisaket. Ảnh: FAT

Thái Lan có thêm một số cơ hội trong hiệp một, đáng chú ý là cú sút của Usama Tiyankham đưa bóng trúng xà ngang. Yotsakorn Burapha cũng có tình huống dứt điểm trong vòng cấm nhưng bị hậu vệ Brunei ngăn cản. Dù tạo ra nhiều sức ép, đội chủ nhà chỉ bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0.

Thế trận hoàn toàn thay đổi sau giờ nghỉ. Phút 50, từ quả phạt góc của Weerathep Pomphan, William Weiderjo bật cao đánh đầu, nhân đôi cách biệt cho Thái Lan. Mười phút sau, một tình huống cố định khác tiếp tục mang đến bàn thắng. Nattapong Sayriya đánh đầu chuyền bóng để Yotsakorn Burapha tiếp ứng bằng đầu, nâng tỷ số lên 3-0.

Đội bóng của HLV Anthony Hudson càng chơi càng hưng phấn. Phút 67, hàng thủ Brunei phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Anan Yodsangwal thực hiện cú cứa lòng bằng chân phải, đưa bóng vào lưới và nâng tỷ số lên 4-0.

Anan tiếp tục đóng vai trò kiến tạo ở phút 74 khi thực hiện đường chọc khe thuận lợi cho Yotsakorn Burapha thoát xuống đối mặt thủ môn. Tiền đạo Thái Lan dứt điểm thành công, hoàn tất cú đúp và đưa đội nhà dẫn trước 5-0.

Chưa dừng lại ở đó, phút 80, Weerathep Pomphan có pha đi bóng rồi chuyền vào khu vực trước khung thành để Yotsakorn Burapha dễ dàng dứt điểm cận thành. Bàn thắng thứ ba của tiền đạo này ấn định chiến thắng 6-0 cho Thái Lan.

Kết quả trên giúp Thái Lan giành quyền vào chung kết King’s Cup lần thứ 52. Đối thủ của đội chủ nhà là Tajikistan, đội tuyển đã vượt qua Oman với tỷ số 1-0 ở trận bán kết còn lại. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 17/11 trên sân vận động tỉnh Sisaket.

Chiến thắng đậm trước Brunei giúp Thái Lan có màn khởi đầu thuận lợi trên hành trình chinh phục King’s Cup 2026. Tuy nhiên, thử thách ở trận chung kết sẽ khó khăn hơn nhiều khi Tajikistan đứng thứ 100 thế giới, cao hơn Brunei đáng kể và có đủ khả năng tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt với đội chủ nhà.