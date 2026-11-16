Tuyển Thái Lan quyết vô địch sau khi Madam Pang từ chức

Nếu thành công, đây sẽ là danh hiệu đáng chú ý dưới thời Chủ tịch Madam Pang, trong bối cảnh bà vừa từ chức trưởng đoàn đội tuyển quốc gia. Bóng đá Thái Lan đã thua đến 7 trận chung kết từ khi Madam Pang làm Chủ tịch FAT.

Ngày 16/11, HLV Anthony Hudson tham dự buổi họp báo trước trận chung kết King’s Cup lần thứ 52 giữa Thái Lan và Tajikistan. Nhà cầm quân người Anh khẳng định đội chủ nhà đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ trước cuộc đối đầu diễn ra lúc 19h30 ngày 17/11 tại sân vận động tỉnh Sisaket.

Đánh giá về Tajikistan, HLV Hudson cho rằng đây là đội bóng có chất lượng và lối chơi phức tạp. Ông đặc biệt cảnh báo khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, những tình huống tranh chấp bóng hai và sự linh hoạt trong cách vận hành chiến thuật của đối thủ.

Tuyển Thái Lan đặt mục tiêu đánh bại Tajikistan để đăng quang King’s Cup 2026 vào ngày mai (17/11). Ảnh: FAT

Nhà cầm quân người Anh liên hệ với trận đấu giữa Thái Lan và Turkmenistan hồi tháng 3 để phân tích sự tương đồng về phong cách chơi bóng. Tuy nhiên, ông đánh giá Tajikistan còn mạnh hơn, đặc biệt ở khả năng tổ chức và thay đổi phương án thi đấu. Vì vậy, tuyển Thái Lan cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu muốn giành chiến thắng.

Dù vậy, HLV Anthony Hudson vẫn tin tưởng vào các học trò. Ông khẳng định tuyển Thái Lan tôn trọng đối thủ nhưng không thiếu sự tự tin vào kế hoạch chiến thuật và năng lực của từng cầu thủ. Theo ông, bất kỳ gương mặt nào được trao cơ hội ra sân cũng có thể gây ra khó khăn cho Tajikistan và góp phần giúp đội chủ nhà chinh phục chức vô địch.

Trận chung kết lần này cũng diễn ra trong thời điểm Madam Pang vừa có sự thay đổi về vai trò tại đội tuyển Thái Lan. Nữ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chuyển giao vị trí trưởng đoàn cho doanh nhân Chalermchai Mahakitsiri để tập trung vào công việc điều hành liên đoàn. Tuy nhiên, bà vẫn giữ cương vị Chủ tịch FAT và tiếp tục theo sát hoạt động của các đội tuyển quốc gia.

Nếu Thái Lan đánh bại Tajikistan, chức vô địch King’s Cup sẽ là dấu ấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Madam Pang. Đây cũng là cơ hội để bóng đá Thái Lan giành danh hiệu trên sân nhà, trong bối cảnh đội tuyển đang hướng đến việc khẳng định vị thế ở khu vực.

Về phía cầu thủ, tiền đạo Suphanat Mueanta, hiện khoác áo Omiya Ardija tại Nhật Bản, khẳng định toàn đội có chung mục tiêu giành chức vô địch để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Chân sút này đặc biệt hào hứng khi được thi đấu tại Sisaket, nơi anh từng đến xem bóng đá từ khi còn nhỏ. Gia đình và những người thân thiết của Suphanat cũng dự kiến có mặt trên khán đài để cổ vũ.

Suphanat hy vọng có thể chơi tốt và cùng tuyển Thái Lan nâng cao chiếc cúp vô địch. Anh cũng kêu gọi người hâm mộ đến sân đông đảo để tiếp thêm động lực cho đội nhà.