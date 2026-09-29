Tuyển Thái Lan được dự đoán có kết quả gây sốc trước Việt Nam

Theo Football Predictions AI, tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ thắng Thái Lan với tỷ số 3-0 trong màn đối đầu diễn ra tại Indonesia. Đây là kết quả đáng chú ý bởi hai đội bóng giàu duyên nợ của Đông Nam Á luôn tạo ra những trận đấu căng thẳng và khó đoán.

Football Predictions AI cho rằng tuyển Việt Nam có khả năng giành chiến thắng đậm, đồng thời trận đấu được dự báo có từ ba bàn trở lên. Đáng chú ý, mô hình chỉ dự đoán một đội có thể ghi bàn, đồng nghĩa kịch bản Việt Nam thắng trắng Thái Lan được đánh giá cao hơn những tỷ số có bàn cho cả hai bên.

Cụ thể, xác suất Việt Nam giành chiến thắng được mô hình đưa ra ở mức 31%. Khả năng trận đấu xuất hiện trên 2,5 bàn vào khoảng 49%. Tỷ số 0-3 chỉ có xác suất khoảng 1,6%. Điều này cho thấy dù 3-0 là kết quả được lựa chọn, đây vẫn là một kịch bản có xác suất thấp nếu xét riêng từng tỷ số cụ thể.

Tuyển Thái Lan được dự đoán có thể nhận thất bại với tỷ số đậm trước Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAT

Dự đoán của Football Predictions AI đang nhận được sự chú ý bởi mô hình này từng đưa ra một nhận định khá chính xác liên quan đến tuyển Việt Nam. Trước trận Indonesia gặp Việt Nam ở AFF Cup 2026, Football Predictions AI dự đoán đội bóng của HLV Kim Sang Sik thắng 4-0 ngay trên sân khách. Kết quả thực tế sau đó là tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia.

Lần này, Football Predictions AI tiếp tục đưa ra một kịch bản rất tích cực cho tuyển Việt Nam khi dự đoán thắng Thái Lan 3-0. Đây chắc chắn là dự đoán được nhiều người hâm mộ Việt Nam ủng hộ nhất vào lúc này. Việt Nam đã thắng 3 trận và hòa 1 trong 4 lần gần nhất gặp tuyển Thái Lan.

Thực tế, tuyển Thái Lan không phải đối thủ dễ bị đánh bại, và họ có lực lượng mạnh hơn so với AFF Cup 2026. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Vì vậy, dự đoán từ AI chỉ mang tính tham khảo, còn câu trả lời cuối cùng vẫn nằm trên sân cỏ.

Trận đấu diễn ra lúc 19h30 hôm nay trên sân Sri Jalak Harupat, Bandung, Indonesia. Đội thắng sẽ rộng cửa đi tiếp để tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.