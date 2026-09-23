Tuyển Thái Lan đến Indonesia để mang Cúp về nhà

Tuyển Thái Lan đã chính thức lên đường sang Indonesia vào ngày 23/9, chuẩn bị tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Anthony Hudson cùng 23 cầu thủ đặt mục tiêu chinh phục chức vô địch, dù đội bóng xứ chùa vàng vừa chịu tổn thất nhân sự đáng tiếc trước thềm giải đấu.

Theo Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), toàn đội tập trung tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi lúc 11h ngày 23/9, bắt đầu hành trình đến Indonesia. Giải đấu cấp Premier Division của FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến 5/10.

Đáng chú ý, tuyển Thái Lan phải thay đổi danh sách vào phút chót khi trung vệ Jonathan Khemdee dính chấn thương trong buổi tập và buộc phải rút lui. HLV Anthony Hudson quyết định triệu tập Phirawat Akkatham để thay thế, qua đó duy trì quân số 23 cầu thủ cho hành trình tại Indonesia.

Tuyển Thái Lan lên đường sang Indonesia, và HLV Anthony Hudson quyết tâm vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: FIFA

Trước giờ lên đường, HLV Anthony Hudson cho biết tuyển Thái Lan chỉ còn quỹ thời gian chuẩn bị ngắn ngủi. Đội bóng dự kiến có hai buổi tập đầy đủ và một ngày hồi phục thể lực trước trận ra quân.

Nhà cầm quân người Anh chia sẻ rằng toàn đội đã có buổi tập tốt vào sáng 23/9. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là di chuyển đến Indonesia, phục hồi thể trạng và tập trung tối đa cho trận đấu ngày thứ Bảy.

HLV Hudson cũng đề cập đến hành trình di chuyển bằng máy bay kết hợp tàu hỏa. Ông cho rằng toàn đội cần thích nghi với điều kiện thực tế, thay vì phàn nàn về những khó khăn phát sinh. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ được nghỉ ngơi đầy đủ, chuẩn bị tốt cho buổi tập và cuộc họp chiến thuật tiếp theo.

Về trường hợp của Jonathan Khemdee, HLV Hudson thừa nhận bản thân và các thành viên trong đội đều bất ngờ, tiếc nuối khi trung vệ này chấn thương ngay đầu buổi tập. Ông đã nhắn tin động viên cầu thủ, đồng thời dự định gặp gỡ để hỏi thăm tình hình sau khi đợt tập trung kết thúc.

Dù mất một cầu thủ quan trọng, HLV Hudson khẳng định bóng đá luôn đòi hỏi sự thích nghi với những thay đổi. Ông gửi lời chúc Jonathan Khemdee sớm bình phục và trở lại mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó, Phirawat Akkatham bày tỏ sự biết ơn khi được trao cơ hội góp mặt ở tuyển Thái Lan. Cầu thủ này đặt mục tiêu nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội, đồng thời hy vọng cùng toàn đội cạnh tranh chức vô địch.

Tiền đạo Anan Yodsangwal cũng thể hiện quyết tâm khi cho biết anh rất vui mỗi lần được triệu tập lên tuyển. Chân sút Thái Lan khẳng định bản thân đang có sự tự tin và mong muốn cùng đội bóng giành chiến thắng, hướng đến ngôi vô địch.

Anan đồng thời kêu gọi người hâm mộ tiếp thêm động lực cho tuyển Thái Lan tại Indonesia. Anh thừa nhận sức ép từ khán giả chủ nhà, nhưng nhấn mạnh toàn đội không có gì phải lo lắng và sẽ nỗ lực hết mình.

Tuyển Thái Lan sẽ bắt đầu hành trình FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày 26/9. Với mục tiêu vô địch được toàn đội công khai xác định, thầy trò HLV Anthony Hudson sẽ phải tận dụng tối đa quỹ thời gian chuẩn bị ít ỏi để hướng đến kết quả tốt nhất tại Indonesia.