Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Theo truyền thông Trung Quốc, một chuyến tàu chở khách ngày 25/11 đã khởi hành từ Ga Bắc Kinh đến Irkutsk (Nga), đánh dấu sự ra mắt của dịch vụ đường sắt hàng tuần kết nối Trung Quốc, Mông Cổ và Nga.

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc (China State Railway Group Co.), đoàn tàu mang số hiệu V3/4 chạy giữa Bắc Kinh và Irkutsk có tổng hành trình dài 2.666 km, với thời gian di chuyển khoảng 55 giờ. Tàu sẽ chạy mỗi tuần một chuyến theo mỗi chiều.

Các chuyên gia cho rằng dịch vụ đường sắt này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa sự giao lưu nhân sự, hợp tác kinh tế-thương mại, cũng như các hoạt động trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân giữa ba quốc gia.

Theo cơ quan đường sắt trên, chuyến tàu V3 khởi hành từ Ga Bắc Kinh vào lúc 7h27 sáng thứ Tư hàng tuần, trong khi chuyến tàu V4 ở chiều ngược lại khởi hành từ Irkutsk vào lúc 6h58 sáng thứ Bảy hằng tuần.

Các ga trên tuyến đường này bao gồm: Ga Bắc Kinh, Ga Jining Nam và Ga Erenhot tại Trung Quốc; các ga Zamyn-Uud, Sainshand và Sukhbaatar tại Mông Cổ; cùng các ga Naushki, Ulan-Ude và Irkutsk tại Nga.

Đoàn tàu sử dụng các toa xe có điều hòa không khí loại 25G, bao gồm các toa giường nằm cứng, toa giường nằm mềm cao cấp, toa phát điện và toa ăn uống.

Nhà nghiên cứu Da Zhigang tại Viện Khoa học Xã hội Hắc Long Giang, cho rằng tuyến đường này được kỳ vọng sẽ tăng cường giao lưu nhân sự, hợp tác kinh tế và các mối quan hệ văn hóa giữa Trung Quốc, Mông Cổ và Nga, đồng thời hỗ trợ sự phát triển của Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Mông Cổ-Nga cũng như hoạt động đi lại xuyên biên giới của Trung Quốc.

Việc đưa tuyến tàu này đi vào vận hành diễn ra trong thời điểm Trung Quốc ngày càng thu hút nhiều du khách nước ngoài, nhờ vào các chính sách miễn thị thực.

Trong quý 3 năm 2026, Trung Quốc tiếp tục đón lượng lớn khách quốc tế, với số lượt nhập cảnh theo diện miễn thị thực tăng 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 9 triệu lượt./.