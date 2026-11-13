Tuyến tàu điện nhẹ LRT phục vụ APEC 2027 đưa 'robot' hàn ray vào thi công

'Robot' hàn ray 33 tấn góp phần tăng tốc tuyến LRT phục vụ APEC 2027. Ảnh: Sun Group.

Máy hàn ray tự động có thể xử lý hơn 20 mối nối mỗi ngày

Trên công trường tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc, máy hàn ray tự động nặng 33 tấn được đặt trên hệ thống goòng, cho phép di chuyển dọc tuyến và thực hiện hàn nối trực tiếp các thanh ray ngay tại công trường.

Theo ông Nguyễn Huy Thanh, đại diện nhà thầu thi công hàn ray, đây là lần đầu đơn vị đưa thiết bị hàn ray tự động di động vào sử dụng trên tuyến LRT Phú Quốc, đánh dấu bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ và làm chủ thiết bị của đội ngũ thợ Việt.

Ông cho biết, trong điều kiện mặt bằng thuận lợi, thiết bị có thể hàn 250–300 m ray đơn mỗi ngày, tương đương hơn 20 mối nối. Riêng thao tác hàn tự động mất khoảng 3–4 phút cho mỗi mối.

Trong khi trước đây, với phương pháp hàn nhiệt nhôm, một tổ 6–8 công nhân thường chỉ thực hiện được 4–6 mối hàn mỗi ngày, tối đa khoảng 8 mối trong điều kiện thuận lợi.

“Hàn nhiệt nhôm năng suất rất thấp. Một tổ hàn mỗi ngày chỉ được 4–6 mối, cùng lắm 8 mối, tương đương hơn 100 m đường mỗi ngày”, ông Thanh so sánh.

Theo đánh giá của đại diện nhà thầu, thiết bị mới có thể giúp năng suất tăng gấp 3–4 lần. Tổ trực tiếp vận hành máy chỉ cần tối thiểu 3 người, chưa tính lực lượng chuẩn bị và dịch chuyển ray.

Thao tác hàn ray tự động chỉ mất khoảng 3–4 phút mỗi mối, năng suất gấp 3–4 lần. Ảnh: Sun Group.

Máy sử dụng công nghệ hàn chảy giáp mép bằng điện. Hai đầu thanh ray được gia nhiệt và ép nối bằng hệ thống chuyên dụng, với các thông số kỹ thuật được thiết lập phù hợp từng loại ray.

Trước khi hàn, công nhân phải chuẩn bị, căn chỉnh đầu ray và kiểm tra các điều kiện kỹ thuật. Sau thao tác hàn, mối nối tiếp tục được mài hoàn thiện.

Thiết bị có hai chế độ điều khiển. Khi di chuyển quãng đường dài, người vận hành ngồi trong cabin và quan sát qua hệ thống camera. Với khoảng dịch chuyển ngắn, công nhân sử dụng bộ điều khiển cầm tay tại hiện trường.

Theo thông tin từ nhà thầu, đội ngũ vận hành máy là công nhân Việt Nam từng tham gia các dự án đường sắt tại Myanmar và được tập huấn nâng cao trước khi làm việc tại Phú Quốc.

Tuyến LRT Phú Quốc dài 17,59 km, kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng khu vực Nam đảo. Dự án có 6 nhà ga, tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Trong đó, vốn nhà nước chiếm 70%, nhà đầu tư là Tập đoàn Sun Group đóng góp 30%.

Tuyến LRT đã lắp đặt hơn 11 km ray

Hơn 11km ray trên tuyến đường đôi LRT Phú Quốc đã hoàn thiện việc lắp đặt. Ảnh: Sun Group.

Máy hàn ray tự động bắt đầu hoạt động trên công trường từ ngày 5/11. Sau những ngày đầu thi công, hơn 1 km ray đã được hàn nối.

Theo ông Nguyễn Tất Đạt, Chỉ huy trưởng gói thầu cung cấp và lắp đặt đường ray, đến cuối tháng 10, dự án đã lắp đặt hơn 11 km trên tổng khối lượng khoảng 35 km ray đơn của tuyến đường đôi.

Theo báo cáo cập nhật đến cuối tháng 10, đầu tháng 11/2026, công trường LRT Phú Quốc có khoảng 1.300 kỹ sư, công nhân làm việc tại 7 mũi thi công. Các hạng mục nền đường, cầu, hầm, nhà ga và lắp đặt ray được triển khai song song.

Ở khu vực cầu, hầm, toàn bộ cọc khoan nhồi đã hoàn thành; phần thô các nhà ga tiếp tục được thi công. Đoạn hầm kết nối từ đường ĐT.975 vào sân bay Phú Quốc đã hoàn thiện kết cấu bê tông cốt thép các ống hầm, chuẩn bị lắp đặt đường ray.

Ngày 25/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương, có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, trực tiếp kiểm tra các công trình trọng điểm tại Phú Quốc, trong đó có tuyến LRT.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra dự án LRT Phú Quốc cuối tháng 10/2026. Ảnh: Sun Group.

Cùng ngày, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết các dự án phục vụ APEC đang bám sát kế hoạch, với mục tiêu hoàn thành các công trình trước ngày 30/6/2027. Tỉnh An Giang phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền đặc khu và nhà đầu tư xử lý các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng.

Sau khi hoàn thành lắp đặt và hàn ray, dự án sẽ tiếp tục các công đoạn hoàn thiện, hiệu chỉnh và kiểm tra hệ thống kỹ thuật. Theo kế hoạch, tuyến LRT dự kiến khai thác thương mại vào tháng 11/2027, phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại trong sự kiện quốc tế, tuyến LRT còn được kỳ vọng hình thành trục vận tải công cộng kết nối sân bay với các khu du lịch, dịch vụ và đô thị phía Nam Phú Quốc, góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ.

Kỳ Anh