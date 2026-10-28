Tuyên Sơn: Ứng dụng tiện ích số phục vụ người dân

Xã Tuyên Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ bám sát địa bàn và trực tiếp đến từng khu dân cư, hộ gia đình để hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số, như: Sổ sức khỏe điện tử, bảo hiểm y tế, dữ liệu đất đai, QUANGTRI-S, báo cháy 114... Địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp chưa thành thạo công nghệ.

Anh Đinh Xuân Hòa, ở thôn Tân Ấp chia sẻ: “Được chính quyền địa phương hướng dẫn sử dụng các tiện ích số và nhận trợ cấp qua tài khoản nên tôi thấy rất thuận tiện, đặc biệt là giảm thời gian đi lại hơn so với trước rất nhiều”.

“Hiện nay, người dân thôn Tân Hương, xã Tuyên Sơn đồng tình rất cao với chủ trương của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Nhiều gia đình cũng vận động con em mình đang đi làm ăn xa gửi thông tin về để tích hợp”, ông Đinh Ngọc Bảo, Trưởng thôn Tân Hương, xã Tuyên Sơn cho biết thêm.

Cán bộ xã Tuyên Sơn hỗ trợ người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử - Ảnh: Đ.A

Là địa bàn miền núi, dân cư phân bố không đồng đều, xã Tuyên Sơn gặp không ít khó khăn trong việc triển khai chuyển đổi số. Trước thực tế đó, địa phương đã phát huy vai trò của lực lượng công an cơ sở, kiên trì thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, giúp từng người”. Không chỉ hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Công an xã Tuyên Sơn còn tích cực hướng dẫn người dân khai thác các tiện ích số phục vụ nhu cầu thông tin hằng ngày.

Cao Thị Khướu, thôn Tân Hương chia sẻ: “Về cài đặt định danh điện tử, người dân chúng tôi hiểu rõ tiện ích nên thực hiện rất tốt. Các chú công an rất có trách nhiệm, nhiệt tình hỗ trợ, nếu gia đình nào chưa đi được thì họ đi từng nhà để làm cho dân”.

“Đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ người dân khai thác tối đa lợi ích của các tiện ích số và nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân”, trung úy Nguyễn Tiến Hoàn, Công an xã Tuyên Sơn cho biết thêm.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên công tác chuyển đổi số tại xã Tuyên Sơn đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến ngày 25/10/2026, tỉ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt trên 96%; tỉ lệ người trưởng thành được tiếp cận các dịch vụ số về y tế và giáo dục đạt 85%; tỉ lệ làm sạch dữ liệu đất đai đạt 90%.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 2.400 hồ sơ trên nhiều lĩnh vực; trong đó tỉ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,8%.

Công an xã Tuyên Sơn hỗ trợ người cao tuổi sử dụng các tiện ích số - Ảnh: Đ.A

Ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Tuyên Sơn cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đợt cao điểm 15 ngày đêm thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ và chia thành 2 giai đoạn; giai đoạn thứ nhất làm tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, giai đoạn thứ 2 là cử các tổ về khu dân cư để thực hiện. Đối với những trường hợp quá khó khăn thì chúng tôi đến tận nhà để hỗ trợ người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và các tiện ích số.

Với mục tiêu đến cuối tháng 11/2026, 100% người dân trên địa bàn xã Tuyên Sơn hoàn thành việc cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, chính quyền địa phương sẽ phối hợp các lực lượng tích cực bám nắm cơ sở để hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số”.

“Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Tuyên Sơn tiếp tục duy trì 6 tổ công nghệ số cộng đồng với 60 đoàn viên thanh niên tham gia để phối hợp với các cơ quan chuyên môn của xã hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số. Tin rằng, tinh thần xung kích của tuổi trẻ sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách số giữa các nhóm dân cư và đưa chuyển đổi số đến gần hơn với bà con”, anh Đinh Xuân Hậu, Bí thư Đoàn xã Tuyên Sơn cho biết thêm.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, xã Tuyên Sơn đang từng bước đưa chuyển đổi số đi vào thực chất. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số cho người dân; đồng thời phát huy hiệu quả các nền tảng số để hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và hiện đại.