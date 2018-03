Tuyển sinh trường công an năm 2018: Cộng điểm xét tuyển thế nào?

Cộng điểm xét tuyển vào các trường công an nhân dân sẽ dựa trên những thông tin dưới đây.

Năm 2018, ngành công an sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức để xét tuyển vào các trường Đại học Công an nhân dân.

Về tổ hợp xét tuyển, gồm 5 tổ hợp: A00 (Toán, Vật Lý, Hóa Học); A01 (Toán, Vật Lý, tiếng Anh); B00 (Toán, Hóa học, Sinh học); C03 (Ngữ Văn, Toán, Lịch Sử); D01 (Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh).

Cộng điểm xét tuyển vào trưởng công an như thế nào? (Ảnh minh họa)

Cộng điểm khi xét tuyển vào các trường CAND (ngoài điểm ưu tiên đối tượng, khu vực):

+ Đối tượng: Là thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn: Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh khi đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào ngành mà ngành đó có môn xét tuyển trùng với môn đoạt giải.

+ Mức điểm thưởng: Giải Nhất được cộng 1.0 điểm, giải Nhì được cộng 0.75 điểm, giải Ba được cộng 0.5 điểm, giải Khuyến khích được cộng 0.25 điểm.

Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng của một giải cao nhất. Điểm thưởng được các trường Công an nhân dân cộng cho thí sinh trước khi tổ chức xét tuyển.

Chiều tối 28/3, Tổng cục Chính trị CAND đã có những thông tin tuyển sinh mới nhất vào các trường Công an nhân dân năm 2018.

Chỉ tiêu vào các trường CAND năm nay giảm mạnh, chỉ có 1.192 chỉ tiêu vào 5 học viện, đại học Công an nhân dân là Học viện An ninh nhân dân (ANND), Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND), Đại học ANND, Đại học CSND và Đại học Phòng cháy chữa cháy. Mức điểm thưởng cho thí sinh đạt giải năm nay cũng giảm, trong đó giải nhất quốc gia chỉ được cộng 1 điểm.

Lưu Ly