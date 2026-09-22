Tuyển sinh nghề: Nhập học online, khai thác dữ liệu VNeID cắt giảm giấy tờ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành Thông tư số 76/2026/TT-BGDĐT quy định Quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư 76/2026/TT-BGDĐT được xây dựng dựa trên Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025. Quy chế này thay thế hàng loạt quy định cũ trước đây (như Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH, các quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH), tạo ra một hành lang pháp lý thống nhất và đồng bộ cho toàn bộ hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Điểm nổi bật của Quy chế là bao quát và thống nhất việc xác định chỉ tiêu cũng như tổ chức tuyển sinh ở tất cả các trình độ đào tạo.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số liệu giảng viên, giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị được sử dụng. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN

Đối với giáo dục trung học nghề: Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình THCS hoặc tương đương. Thời gian tuyển sinh được tổ chức phù hợp với tuyển sinh cấp THPT. Các cơ sở đào tạo có thể linh hoạt chọn hình thức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả hai.

Đối với trình độ cao đẳng, trung cấp: Áp dụng các phương thức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp.

Đối với trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác: Tuyển sinh được thực hiện nhiều đợt trong năm dưới hình thức xét tuyển. Đối tượng mở rộng cho người từ đủ 11 tuổi trở lên có trình độ học vấn phù hợp.

Quy chế mới tiếp tục giao quyền tự chủ cho hiệu trưởng, người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm theo nhóm ngành, nghề. Tuy nhiên, quyền tự chủ này phải gắn liền với năng lực thực tế, điều kiện bảo đảm chất lượng và nhu cầu của thị trường lao động.

Nổi bật là quy định kiểm soát số lượng thực tuyển: Số lượng tuyển sinh thực tế hằng năm theo từng nhóm ngành, nghề ở bậc cao đẳng, trung cấp và trung học nghề không được vượt quá 120% so với kế hoạch xác định từ đầu năm. Các trường được phép điều chỉnh chỉ tiêu giữa các ngành trong cùng một nhóm ngành để phù hợp với thực tế.

Bên cạnh đó, các trường bắt buộc phải công khai transparent đầy đủ các thông tin trước khi tuyển sinh, bao gồm: chương trình, mức học phí cả khóa, các khoản thu dịch vụ, chính sách học bổng - miễn giảm, điều kiện ký túc xá và chuẩn đầu vào...

Một bước tiến lớn trong Quy chế lần này là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình tuyển sinh. Thí sinh có thể thực hiện đăng ký dự tuyển, nộp hồ sơ, nhận thông báo trúng tuyển và xác nhận nhập học hoàn toàn trực tuyến qua cổng thông tin của Bộ GD&ĐT hoặc của nhà trường.

Đặc biệt, các cơ sở đào tạo được phép khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia qua ứng dụng VNeID để kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân của thí sinh. Nếu thông tin đã có trên hệ thống dữ liệu quốc gia, thí sinh sẽ không cần phải nộp hay đối chiếu các loại giấy tờ truyền thống. Giấy báo trúng tuyển dạng điện tử cũng có giá trị pháp lý tương đương bản cứng.

Những cải cách này hứa hẹn sẽ tạo thuận lợi tối đa, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả người học lẫn các cơ sở đào tạo trong các kỳ tuyển sinh sắp tới.