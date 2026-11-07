Tuyển sinh lớp 10: Đề xuất giảm còn hai môn thi | Giáo dục và đào tạo | 07/11/2026
Phương án tuyển sinh vào lớp 10 với hai môn Toán và Ngữ văn thay vì ba môn như những năm trước đang thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh. Nếu được thông qua, thay đổi này sẽ tác động trực tiếp đến kế hoạch ôn tập của học sinh lớp 9, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới trong việc chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tuyen-sinh-lop-10-de-xuat-giam-con-hai-mon-thi-giao-duc-va-dao-tao-07-11-2026-246261107124129675.htm