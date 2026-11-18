Kỳ thi năm nay ghi nhận số thí sinh tự do đăng ký dự thi cao nhất trong 23 năm, trong bối cảnh cạnh tranh vào các trường đại học hàng đầu, đặc biệt là các trường y, ngày càng gay gắt.

Thí sinh tại một điểm thi đại học ở Daejeon, Hàn Quốc, ngày 13/11/2025. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, tổng cộng có 551.864 thí sinh đăng ký dự thi, giảm 2.310 người so với năm trước. Đáng chú ý, nhóm thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông và người có chứng chỉ tương đương tốt nghiệp phổ thông đăng ký dự thi đạt 196.473 người, tăng khoảng 14.000 người so với năm ngoái và là mức cao nhất trong 23 năm. Trong số này, người đã tốt nghiệp phổ thông chiếm 173.706 người, còn nhóm có chứng chỉ tương đương tốt nghiệp phổ thông là 22.767 người.

Số lượng thí sinh tự do tăng mạnh trong bối cảnh đây là năm cuối cùng kỳ thi được tổ chức theo cấu trúc hiện hành và chính sách tuyển sinh ngành y có nhiều thay đổi. Việc mở rộng cơ hội tuyển sinh vào ngành y, cùng mong muốn cải thiện kết quả để có cơ hội vào các trường đại học danh tiếng, được xem là những yếu tố thúc đẩy nhiều người đã tốt nghiệp hoặc đang học đại học đăng ký dự thi lại. Trong khi đó, số học sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi giảm 16.506 người, tương đương 4,4% so với năm trước.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị thay đổi hệ thống tuyển sinh đại học. Bắt đầu từ kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2028, được tổ chức vào tháng 11/2027, cấu trúc môn thi sẽ chuyển sang hình thức tích hợp, không còn phân chia thí sinh theo hai khối khoa học tự nhiên và khoa học xã hội như cách lựa chọn môn thi hiện nay. Vì vậy, kỳ thi ngày 19/11/2026, dành cho tuyển sinh năm học 2027, là kỳ thi cuối cùng được tổ chức theo cấu trúc hiện hành.

Một điểm đáng chú ý khác là công tác giám sát được siết chặt nhằm ngăn chặn gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI). Sau vụ một thí sinh trong kỳ thi quốc gia cấp chứng chỉ hành nghề khai nhận sử dụng camera giấu kín để chụp đề thi rồi gửi cho công cụ AI tìm đáp án, Chính phủ Hàn Quốc đã bổ sung các biện pháp kiểm tra tại điểm thi. Theo đó, giám thị sẽ dán tem niêm phong lên cúc áo của thí sinh, kiểm tra kính đeo sau mỗi môn thi nhằm phát hiện thiết bị ghi hình hoặc kính thông minh; túi xách và đồ dùng cá nhân phải được để bên ngoài phòng thi. Khoảng 8.400 nhân viên giám sát bổ sung cũng sẽ được triển khai trên toàn quốc.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, kỳ thi bắt đầu lúc 8h40 và kết thúc lúc 17h45 ngày 19/11 đối với thí sinh thông thường, tại 1.312 điểm thi thuộc 85 khu vực trên cả nước. Ngày 18/11, các thí sinh đã tham gia buổi tập trung trước kỳ thi để nhận giấy báo dự thi, xác nhận địa điểm và nắm các quy định cần thiết. Kết quả kỳ thi dự kiến được công bố ngày 11/12.