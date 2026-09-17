Tuyển sinh đại học năm 2027: Dự kiến mỗi ngành chỉ sử dụng 3 phương thức xét tuyển

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ảnh: PLO

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư của Bộ ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Đáng chú ý, theo dự thảo, cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh và mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng 3 phương thức tuyển sinh áp dụng từ năm 2027 và một phương thức áp dụng từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Mỗi phương thức tuyển sinh gắn với một mã số và phải bảo đảm cơ hội cho tất cả các thí sinh tham gia xét tuyển, quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm xét bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển.

Dự thảo cũng nêu rõ nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học bao gồm một trong các đối tượng sau:

Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển của phương thức tuyển sinh đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.

Thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp trung học phổ thông và thí sinh quy định tại quy tuyển sinh.

Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có 36 tháng kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nhưng không có bằng trung học phổ thông và có 24 tháng kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

Người dự tuyển có kết quả thi tốt nghiệp trung học nghề đạt mức điểm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hằng năm được đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học cùng nhóm ngành đào tạo.

Cũng theo dự thảo, cơ sở đào tạo xác định độ lệch điểm các tổ hợp theo hướng dẫn thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy đổi theo thang điểm 30; bảo đảm tuyển chọn được các thí sinh đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo.