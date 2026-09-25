Tuyển sinh đại học năm 2027 dự kiến giảm còn 11 phương thức xét tuyển

Cụ thể, danh mục các phương thức xét tuyển dự kiến áp dụng trong năm tuyển sinh 2027 bao gồm:

Như vậy, số lượng các phương thức xét tuyển dự kiến áp dụng năm 2027 giảm 8 phương thức so với năm 2026 (năm 2026 áp dụng 19 phương thức xét tuyển).

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho hay, trong giai đoạn 2022-2026, các điều chỉnh về tuyển sinh như bỏ xét tuyển sớm, quy đổi tương đương, giới hạn số phương thức, quy định ngưỡng đầu vào và mức điểm cộng tối đa đã tạo chuyển biến tích cực. Đặc biệt, với các kỳ thi có bảng quy đổi chính thức, khoảng cách điểm so với kênh thi tốt nghiệp THPT đã giảm từ 2,6 xuống còn 1,2 điểm.

Tuy nhiên, tính tương đương giữa các phương thức vẫn chưa đồng đều. Thống kê cho thấy có trên 40% số chương trình đào tạo sử dụng từ 2 phương thức trở lên vẫn có biên độ chênh lệch từ 3 điểm trở lên.

Vì vậy, dự thảo quy chế mới tập trung vào 4 nhóm điều chỉnh chính: Giảm và chuẩn hóa các phương thức xét tuyển; Không sử dụng điểm cộng ngoài điểm ưu tiên theo chính sách chung; Xác định rõ nguồn tuyển và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào. Hoàn thiện điều kiện dự tuyển liên thông từ trung học nghề, trung cấp, cao đẳng lên đại học.

Dự thảo đồng thời yêu cầu chuẩn hóa độ lệch giữa các tổ hợp xét tuyển, tăng cường khai thác dữ liệu sẵn có trên hệ thống và không yêu cầu thí sinh phải nộp lại các giấy tờ, chứng chỉ đã tích hợp.

"Tinh thần xuyên suốt là công tác tuyển sinh phải đi cùng chuẩn chất lượng, dữ liệu kiểm chứng được và trách nhiệm giải trình. Thí sinh được giảm gánh nặng phải theo dõi quá nhiều cách xét tuyển, nhưng vẫn được sử dụng các kết quả học tập, thi và chứng chỉ phù hợp theo quy định của từng phương thức", đại diện Vụ Giáo dục Đại học nhấn mạnh.