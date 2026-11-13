Tuyển sinh đại học: Giảm phương thức xét tuyển, bỏ điểm cộng từ năm 2028

Theo Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT ngày 11/11/2026, các cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Tuy nhiên, đối với từng chương trình và hình thức đào tạo, số phương thức được giới hạn tối đa 3 từ năm 2027 và giảm còn 2 từ năm 2028. Quy định này không tính phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Giảm phương thức xét tuyển, bỏ điểm cộng từ năm 2028.

Một thay đổi đáng chú ý khác là lộ trình bỏ điểm cộng trong xét tuyển. Năm 2027, những cơ sở đào tạo đã áp dụng điểm cộng từ năm 2026 trở về trước được tiếp tục sử dụng, nhưng tổng điểm cộng không vượt quá 0,5 điểm trên thang 30 và phải giải trình về việc áp dụng.

Tuyển sinh từ năm 2028, điểm cộng sẽ không còn được sử dụng

Cùng với việc thu gọn phương thức tuyển sinh, Bộ GDĐT yêu cầu các trường công khai tiêu chí xét tuyển, trọng số của từng thành phần trong phương thức tuyển sinh, cách tính điểm và điều kiện trúng tuyển. Việc xét tuyển phải bảo đảm một thang điểm thống nhất, tạo điều kiện bình đẳng cho các thí sinh, trừ trường hợp xét tuyển thẳng.

Thông tư cũng mở rộng đối tượng dự tuyển đối với người tốt nghiệp trung học nghề của Việt Nam hoặc có trình độ tương đương được công nhận, với điều kiện dự tuyển vào chương trình thuộc cùng nhóm ngành và đáp ứng yêu cầu đầu vào theo quy định.

Không được thu thêm lệ phí xét tuyển, hạn chế giấy tờ cho thí sinh

Để giảm thủ tục hành chính, các cơ sở đào tạo phải khai thác dữ liệu tuyển sinh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu thí sinh nộp lại giấy tờ, chứng chỉ hoặc kết quả đã được cập nhật đầy đủ, hợp lệ trên hệ thống, trừ trường hợp cần bổ sung hoặc xác minh.

Đặc biệt, các trường không được thu thêm bất kỳ khoản lệ phí xét tuyển nào đối với thí sinh đã đăng ký và nộp lệ phí qua Hệ thống xét tuyển chung.

Về xác định số lượng tuyển sinh, các cơ sở đào tạo được tự chủ nhưng phải chịu trách nhiệm giải trình, bảo đảm phù hợp với năng lực đào tạo thực tế. Đối với trình độ thạc sĩ, số lượng tuyển sinh không được vượt quá năng lực đào tạo theo nhóm ngành; riêng lĩnh vực sức khỏe và đào tạo giáo viên được xác định theo từng ngành.

Thông tư cũng quy định đào tạo thạc sĩ theo hình thức chính quy và thường xuyên. Người học nhận học bổng Chính phủ theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP phải học chính quy, tập trung toàn thời gian và không được làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác trong thời gian học tập.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/11/2026. Riêng các quy định sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non tại Điều 1 đến Điều 9 có hiệu lực từ ngày 1/1/2027; những nội dung có lộ trình riêng được áp dụng theo từng năm tuyển sinh.