Tuyển sinh đại học 2027: Thí sinh cần lưu ý gì khi tên ngành, mã ngành thay đổi?

Thí sinh và phụ huynh đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu về các ngành đào tạo của Trường Đại học Thủy lợi. Ảnh: NTCC.

Nhiều ngành được sắp xếp lại tên gọi

Thông tư số 74/2026/TT-BGDĐT được ban hành ngày 28/8/2026, có hiệu lực từ ngày 12/10/2026 và áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ ngày 1/1/2027. Danh mục mới quy định việc phân loại, sắp xếp chương trình đào tạo theo lĩnh vực, nhóm ngành và ngành cụ thể, căn cứ vào nội dung, khối lượng kiến thức và kỹ năng chuyên môn cốt lõi.

Theo đó, nhiều ngành đào tạo sẽ được sắp xếp vào các ngành có tên gọi chung. Cụ thể, ở lĩnh vực sức khỏe, các chuyên ngành dược lý và dược lâm sàng, dược liệu và dược học cổ truyền, kiểm nghiệm thuốc và độc chất, tổ chức quản lý dược được quy về ngành dược học. Phẫu thuật hàm mặt và chỉnh hình răng mặt được gộp vào ngành răng - hàm - mặt. Vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và dụng cụ chỉnh hình chân tay giả được chuyển sang ngành kỹ thuật phục hồi chức năng. Quản lý bệnh viện và tổ chức, quản lý y tế được sắp xếp vào ngành quản lý y tế.

Trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, quản trị thương hiệu, quản trị doanh nghiệp và công nghệ, quản trị công nghiệp và phát triển doanh nghiệp được gộp vào ngành quản trị kinh doanh. Digital marketing và marketing và truyền thông được xếp vào ngành marketing. Ngành kinh tế tài chính chuyển sang tài chính - ngân hàng; kinh doanh thời trang và dệt may, kinh doanh xuất bản phẩm, kinh doanh nông nghiệp và kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn được xếp vào ngành kinh doanh thương mại.

Lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin cũng có thay đổi khi khoa học và kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính và thông tin được đưa vào ngành khoa học máy tính. Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được xếp vào ngành trí tuệ nhân tạo; quản lý hệ thống thông tin chuyển vào hệ thống thông tin; kỹ thuật phần mềm ô tô được xếp vào kỹ thuật phần mềm. Hệ thống nhúng và IoT chuyển sang ngành kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Riêng lĩnh vực sư phạm, các ngành sư phạm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn Quốc được sắp xếp chung vào ngành sư phạm tiếng nước ngoài.

Theo Thông tư 74, mã ngành đào tạo gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu thể hiện lĩnh vực đào tạo, hai chữ số tiếp theo thể hiện nhóm ngành và hai chữ số cuối xác định ngành trong nhóm.

Việc đổi tên ngành không đồng nghĩa tất cả ngành đều đổi mã. Theo Điều 7 của Thông tư, ngành được đổi tên thì giữ nguyên mã ngành; ngành được chuyển vị trí trong danh mục sẽ được cấp mã mới phù hợp với lĩnh vực và nhóm ngành mới, mã cũ hết hiệu lực kể từ thời điểm mã mới có hiệu lực.

Bốn lưu ý khi đăng ký nguyện vọng năm 2027

Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh năm 2027, thí sinh nên theo dõi thông báo chính thức của Bộ GDĐT, đề án tuyển sinh của các trường dự định đăng ký và các hướng dẫn được ban hành cho kỳ tuyển sinh. Trong đó, cần lưu ý cập nhật tên và mã ngành trong đề án tuyển sinh mới. Thí sinh không nên sử dụng nguyên thông tin từ đề án tuyển sinh các năm trước. Với những ngành đã tìm hiểu từ sớm, cần tra cứu danh mục mới và đối chiếu thông báo chính thức của trường dự định đăng ký.

Bên cạnh đó cần tìm hiểu chương trình đào tạo thay vì chỉ nhìn tên ngành. Cùng một ngành có thể có định hướng chuyên sâu khác nhau giữa các trường. Thí sinh cần xem xét các học phần chính, kiến thức nền tảng, thời lượng thực hành, thực tập, chuẩn đầu ra và vị trí việc làm mà chương trình hướng tới. Chẳng hạn, khi chọn ngành trí tuệ nhân tạo, cần tìm hiểu yêu cầu về toán học, lập trình và nội dung đào tạo thực tế, không chỉ dựa vào tên gọi.

Thí sinh cần phân biệt đổi tên với chuyển ngành trong danh mục. Nếu chỉ đổi tên, ngành giữ nguyên mã theo quy định. Nếu chuyển vị trí và được cấp mã mới, thí sinh cần sử dụng mã có hiệu lực cho khóa tuyển sinh năm 2027. Những ngành có tên gần giống nhau cũng cần được đối chiếu về nội dung và mục tiêu đào tạo.

Theo quy định chuyển tiếp tại Thông tư 74, các khóa tuyển sinh trước ngày 1/1/2027 tiếp tục được đào tạo theo thông tin tuyển sinh đã công bố. Đối với các ngành được cập nhật tên hoặc mã trong danh mục mới, cơ sở đào tạo tổ chức tuyển sinh và đào tạo theo tên gọi, mã ngành mới từ ngày 1/1/2027.

Vì vậy, khi chuẩn bị nguyện vọng năm 2027, thí sinh cần xác định đúng khóa tuyển sinh, cập nhật tên và mã ngành, đồng thời so sánh chương trình đào tạo giữa các trường để lựa chọn phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.