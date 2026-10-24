Tuyển sinh đại học 2027: Khi nào thí sinh đăng ký nguyện vọng, xác nhận nhập học?

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học. Ảnh: Mỹ Ngọc

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027.

Theo kế hoạch, các cơ sở đào tạo phải công bố thông tin tuyển sinh năm 2027 trên trang thông tin điện tử trước ngày 31/12/2026. Thông tin tuyển sinh phải đầy đủ, công khai, minh bạch để thí sinh sớm tiếp cận và chuẩn bị đăng ký xét tuyển; đảm bảo công bằng trong tuyển sinh; đồng thời nhất quán về các phương thức xét tuyển (dự kiến).

Thí sinh được yêu cầu rà soát kết quả học tập cấp trung học phổ thông trên hệ thống trước 17 giờ ngày 6/6/2027.

Từ ngày 17-21/6/2027, thí sinh thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.

Từ ngày 1-13/7/2027, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung không giới hạn số lần.

Chi tiết lịch xét tuyển đại học năm 2027:

Theo kế hoạch, các trường công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trước 17 giờ ngày 10/7/2027; rà soát hồ sơ kết quả thí sinh trúng tuyển trước 17 giờ ngày 11/8 và công bố điểm trúng tuyển đợt 1 sau 17 giờ ngày 12/8/2027.

Trước 16 giờ 30 phút ngày 19/8/2027, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1.

Từ sau 8 giờ ngày 20/8/2027, các trường còn chỉ tiêu có thể thông báo và tổ chức xét tuyển bổ sung.