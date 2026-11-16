Tuyển sinh đại học 2027: Giảm điểm cộng, IELTS vẫn có lợi thế

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 trong ngày nhập học. Ảnh: HPU2.

Điểm cộng chỉ còn tối đa 0,5 điểm

Theo Thông tư 95/2026/TT-BGDĐT ban hành ngày 11/11, các cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh từ năm 2026 trở về trước được quyết định có tiếp tục áp dụng trong năm 2027 hay không. Tuy nhiên, tổng điểm cộng không được vượt quá 0,5 điểm trên thang 30 và nhà trường phải giải trình về việc sử dụng chính sách này.

Các nhóm thành tích có thể được xem xét cộng điểm gồm thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng; người có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt; thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT. Mức 0,5 điểm là giới hạn tổng điểm cộng của các nhóm, không phải mức cộng riêng cho từng loại chứng chỉ hay thành tích.

So với quy định trước đây, khi tổng điểm cộng có thể lên tới 3/30 điểm, mức trần mới đã giảm đáng kể. Đặc biệt, từ mùa tuyển sinh năm 2028, các trường không được sử dụng điểm cộng trong xét tuyển ĐH.

Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được sử dụng để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển hoặc đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo, nếu phương án tuyển sinh của trường quy định.

Các trường chuyển từ cộng điểm sang quy đổi

Thực tế, một số trường ĐH đã chủ động điều chỉnh cách sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trước khi quy định mới được ban hành.

PGS.TS Trần Thiên Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM), cho biết việc giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ dự kiến không tác động nhiều đến kế hoạch tuyển sinh của trường, bởi từ năm 2026, nhà trường đã thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm môn tiếng Anh. Theo phương án năm 2026, IELTS từ 6.0 được quy đổi tương đương 8 điểm, từ 8.0 trở lên tương đương 10 điểm đối với các tổ hợp có môn tiếng Anh.

Ông Phúc cũng nhấn mạnh chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có vai trò quan trọng đối với một số chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh, chương trình tiên tiến và chuyển tiếp quốc tế. Với những chương trình này, tiếng Anh không chỉ là lợi thế xét tuyển mà còn là yêu cầu để người học có thể theo học.

Tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM), ThS Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, cho biết thí sinh vẫn có thể sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Trong 6 tổ hợp xét tuyển của trường, ngoại trừ A00, các tổ hợp còn lại đều có môn tiếng Anh. Năm 2026, gần 70% thí sinh trúng tuyển vào trường sử dụng tổ hợp có môn học này.

Theo ông Tiến, đưa năng lực ngoại ngữ vào tổ hợp xét tuyển giúp đánh giá trực tiếp hơn yêu cầu đầu vào của ngành học, thay vì cộng thêm điểm khuyến khích. Cách làm này cũng hạn chế chênh lệch cơ hội giữa học sinh có điều kiện tiếp cận các kỳ thi chứng chỉ quốc tế và những em ít có điều kiện hơn.

Trong khi đó, PGS.TS Tô Văn Phương - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang, cho biết trường đã không cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế từ năm 2025. Vì vậy, thay đổi chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo không ảnh hưởng nhiều đến phương án tuyển sinh của trường.

Dù vậy, việc chuyển từ cộng điểm sang quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn học vẫn đặt ra yêu cầu về một cơ chế quy đổi minh bạch, thống nhất và có căn cứ. Thống kê tuyển sinh năm 2026 cho thấy, hơn 35.900 thí sinh sử dụng IELTS để được cộng điểm. Riêng ở mức IELTS 6.0 có hơn 8.300 thí sinh, nhưng được các trường quy định thành 26 mức điểm cộng khác nhau. Sự chênh lệch này là một trong những vấn đề khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra yêu cầu điều chỉnh chính sách.

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GDĐT, nếu ngoại ngữ là năng lực đầu vào cần thiết, các trường nên đưa tiêu chí này thành một hợp phần chính thức của phương thức xét tuyển. Thí sinh có thể sử dụng điểm thi hoặc chứng chỉ được quy đổi tương đương.

Quy định mới yêu cầu các trường xây dựng bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ với tối thiểu 5 mức điểm chênh lệch, đồng thời rà soát, điều chỉnh ít nhất hai năm một lần dựa trên kết quả học tập thực tế của sinh viên trúng tuyển.

IELTS vẫn có thể tạo lợi thế trong tuyển sinh đại học năm 2027, nhưng giá trị phụ thuộc vào phương án xét tuyển của từng trường. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ mức quy đổi, điều kiện sử dụng chứng chỉ và yêu cầu ngoại ngữ của ngành học. Các trường cũng cần bảo đảm phương thức quy đổi minh bạch, hợp lý và phản ánh đúng năng lực người học.