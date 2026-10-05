Tuyển sinh đại học 2027 dự kiến chỉ còn 3 phương thức: Thí sinh có IELTS còn lợi thế gì?

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IELTS không bị loại khỏi tuyển sinh

Điểm đáng lưu ý là dự thảo tuyển sinh năm 2027 không bỏ IELTS khỏi tuyển sinh. Thay đổi nằm ở việc cơ sở đào tạo không còn được tự quy định điểm cộng đối với chứng chỉ, thành tích hoặc các tiêu chí bổ sung theo cách như trước.

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được sử dụng trong tuyển sinh. Nếu ngành đào tạo cần ngoại ngữ, IELTS có thể được quy đổi để thay thế điểm môn Ngoại ngữ trong tổ hợp phù hợp.

Đối với chương trình giảng dạy bằng ngoại ngữ có yêu cầu đầu vào, chứng chỉ cũng có thể được sử dụng để xác nhận năng lực của thí sinh.

Như vậy, lợi thế của thí sinh có IELTS không nhất thiết mất đi mà có thể thay đổi cách ghi nhận: từ được cộng thêm một khoản điểm ngoài thang điểm chính sang sử dụng chứng chỉ để thay thế điểm môn Ngoại ngữ hoặc chứng minh năng lực ngoại ngữ trong những trường hợp phù hợp.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là IELTS sẽ được quy đổi như thế nào. Thực tế tuyển sinh năm 2026 cho thấy, với cùng IELTS 6.0, có trường quy đổi tương đương 8 điểm tiếng Anh, trường khác quy đổi thành 8,5; 9 hoặc 9,5 điểm.

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện chưa có đủ cơ sở khoa học để đưa ra ngay một thang quy đổi IELTS chung cho toàn quốc. Muốn xây dựng thang quy đổi chung cần dữ liệu đủ lớn, chính xác cùng nghiên cứu, đánh giá và luận cứ khoa học đi kèm.

Cần minh bạch cách quy đổi chứng chỉ

ThS. Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết nếu quy định mới được áp dụng, trường có thể chuyển từ cộng IELTS thành một khoản điểm riêng sang quy đổi chứng chỉ thành điểm môn tiếng Anh trong những tổ hợp có môn này.

Theo ông Tiến, cách làm này vẫn ghi nhận năng lực ngoại ngữ của thí sinh nhưng không tạo thêm một khoản điểm nằm ngoài thang điểm chính. Dữ liệu của trường cho thấy điểm học lực bình quân của thí sinh trúng tuyển có và không có IELTS tương đương nhau, nhưng điểm xét tuyển trung bình có thể chênh 2-5 điểm do tác động của điểm cộng.

Thầy Nguyễn Văn Thùy, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng vấn đề không nằm ở việc có ghi nhận IELTS hay không mà quan trọng là chứng chỉ được ghi nhận bằng cách nào.

Nếu ngành đào tạo thực sự cần tiếng Anh, chứng chỉ có thể được sử dụng để chứng minh năng lực ngoại ngữ hoặc thay thế điểm môn tiếng Anh. Cách này khác với việc cộng thêm một khoản điểm nằm ngoài thang điểm chính.

Từ góc độ phụ huynh và học sinh, vấn đề được quan tâm là IELTS được sử dụng ở phương thức nào, quy đổi ra sao và mức quy đổi có thống nhất hay không. Đối với những học sinh đã dành nhiều năm chuẩn bị IELTS, việc chính sách được công bố sớm cũng có ý nghĩa quan trọng để chủ động lựa chọn ngành, trường và phương thức xét tuyển.

Như vậy, dự thảo tuyển sinh năm 2027 không loại IELTS khỏi quá trình xét tuyển. Nếu quy định mới được áp dụng, điều thay đổi đáng chú ý là cách chứng chỉ này tạo lợi thế cho thí sinh. Thay vì mỗi trường tự xác định một mức điểm cộng, IELTS có thể được sử dụng để quy đổi thành điểm môn Ngoại ngữ hoặc xác nhận năng lực ngoại ngữ trong những trường hợp phù hợp. Bài toán còn lại là cách xác định giá trị quy đổi sao cho minh bạch và bảo đảm công bằng trong xét tuyển.