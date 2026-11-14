Tuyển sinh đại học 2027: Điểm cộng IELTS không vượt quá 0,5 điểm

Năm 2027 vẫn có thể được cộng điểm, nhưng tối đa 0,5 điểm

Điểm cần lưu ý là quy định chuyển tiếp trong Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT có nội dung cụ thể hơn so với đề xuất ban đầu của Bộ GD&ĐT.

Theo khoản 1 Điều 25 của Thông tư, các trường đại học đã sử dụng điểm cộng trong phương thức tuyển sinh theo quy chế trước đây được quyết định tiếp tục áp dụng điểm cộng trong năm tuyển sinh 2027, nhưng tổng điểm cộng không được vượt quá 0,50 điểm theo thang điểm 30. Các trường đồng thời phải giải trình về việc sử dụng điểm cộng trong phương thức tuyển sinh.

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Như vậy, không thể hiểu rằng từ năm 2027 tất cả thí sinh có IELTS đều bị bỏ điểm cộng. Việc có tiếp tục cộng điểm hay không phụ thuộc quyết định của từng cơ sở đào tạo và quy định cụ thể trong đề án tuyển sinh của trường. Mức 0,5 điểm là giới hạn tổng điểm cộng, không phải mức điểm thưởng mặc định dành riêng cho IELTS.

IELTS vẫn được quy đổi thành điểm môn tiếng Anh

Một điểm quan trọng khác là chứng chỉ IELTS không bị loại khỏi phương thức xét tuyển đại học.

Từ năm 2027, thí sinh có chứng chỉ IELTS vẫn có thể sử dụng để xét tuyển đại học, nhưng không còn được cộng thêm điểm thưởng như cách nhiều trường đang áp dụng trước đây. Thay vào đó, nếu ngành học có yêu cầu ngoại ngữ, trường có thể quy đổi chứng chỉ thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Quy định này nhằm đưa các thí sinh về cùng một thang đánh giá, hạn chế tình trạng một năng lực được tính điểm nhiều lần.

Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý tại quy chế tuyển sinh đại học áp dụng từ năm 2027. Việc điều chỉnh không đồng loại bỏ chứng chỉ IELTS hay các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khỏi quá trình tuyển sinh, mà thay đổi cách sử dụng để bảo đảm công bằng giữa các thí sinh.

Ngoài ra, chứng chỉ còn có thể được sử dụng để chứng minh yêu cầu ngoại ngữ đầu vào đối với chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài hoặc xem xét công nhận học phần, chuẩn đầu ra theo quy định.

Như vậy, nếu một ngành học có yêu cầu năng lực tiếng Anh, thí sinh có IELTS vẫn có cơ hội sử dụng chứng chỉ để tham gia xét tuyển. Tuy nhiên, việc quy đổi phải tuân theo phương án tuyển sinh và bảng quy đổi do cơ sở đào tạo công bố, không có một mức quy đổi IELTS chung áp dụng cho tất cả trường đại học.

Từ năm 2028, các trường không được sử dụng điểm cộng

Theo lộ trình tại Thông tư 95/2026/TT-BGDĐT, từ năm tuyển sinh 2028, các cơ sở đào tạo không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh đại học.

Cùng với đó, mỗi chương trình, hình thức đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 2 phương thức tuyển sinh từ năm 2028, giảm so với mức tối đa 3 phương thức áp dụng từ năm 2027. Quy định này không tính phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường quy định cụ thể trọng số tính điểm của từng hợp phần trong mỗi phương thức, công khai tiêu chí đánh giá, cách tính điểm và điều kiện trúng tuyển. Việc xét tuyển phải bảo đảm chỉ có một thang điểm xét tuyển, tạo điều kiện bình đẳng cho thí sinh.

Theo Bộ GD&ĐT, việc điều chỉnh cách sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ hướng đến nguyên tắc một năng lực cần được đánh giá đúng vị trí và chỉ ghi nhận một lần. Chẳng hạn, nếu ngành học không yêu cầu tiếng Anh nhưng thí sinh vẫn được cộng điểm IELTS, hoặc tổ hợp đã có môn tiếng Anh mà tiếp tục được cộng điểm từ chứng chỉ, có thể dẫn đến việc một năng lực được tính hai lần.

Như vậy, với thí sinh dự tuyển đại học năm 2027, IELTS vẫn có thể mang lại lợi thế xét tuyển theo hai hướng: được quy đổi thành điểm môn tiếng Anh nếu đáp ứng điều kiện của trường và có thể được cộng điểm nếu trường tiếp tục áp dụng cơ chế này. Tuy nhiên, tổng điểm cộng tối đa chỉ là 0,5/30 điểm. Từ năm 2028, cơ chế cộng điểm sẽ chính thức chấm dứt, nhưng chứng chỉ IELTS vẫn có thể được sử dụng theo phương thức quy đổi phù hợp.